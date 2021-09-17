Dolar ve enflasyonda beklentiler değişti

Merkez Bankası’nın ağustos anketinde 8,94 olan piyasanın yıl sonu dolar/TL beklentisi, eylül anketinde 8,92 oldu. Bu dönemde enflasyon beklentisi de yüzde 16,30’dan yüzde 16,74’e yükseldi.

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2021 yılı eylül ayı piyasa katılımcıları anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 56 katılımcı tarafından yanıtlandı. Sonuçlar katılımcıların yanıtları genelleştirilerek değerlendirildi.

Anket sonuçları bu yılın başından beri devam eden enflasyon beklentilerindeki yükseliş eğiliminin eylül ayında da devam ettiğini gösterdi.

12 ay sonrası tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,48 iken, bu anket döneminde yüzde 12,94’e yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 10,52’den yüzde 10,71’e çıktı.

Faizde bu ay değişim beklentisi yok

MB’nin 23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasında görülüyordu. Ancak anket katılımcıları eylül için buna ihtimal vermedi.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ve MB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19 olarak kaldı.

Dolar

Ağustos ayı anketinde 8,94 olan yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bu dönemde 8,92’ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,37 iken, eylül döneminde 9,56 olarak kaydedildi.

Büyüme beklentisi arttı

Ankette 2021 yılı için büyüme beklentisi ise yüzde 6’dan yüzde 8,2’e yükseldi. Bir önceki ankette yüzde 4 olan 2022 yılı büyüme beklentisi ise son ankette yüzde 4,2’e yükseldi.