ABD verileri Dolar/TL’yi kıpırdattı

Dolar/TL, güçlü ABD verileriyle bir süredir işlem gördüğü 8,4-8,5 bandından tekrar 8,5 üstüne çıkarken, Merkez Bankası’nın (MB) önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesi bugün açıklanacak piyasa katılımcıları anket verileri takip edilecek.

Fotoğraf: Reuters

Küresel piyasalarda dolar, ABD’den gelen bir dizi güçlü ekonomik veri sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası sıkılaştırmasına başlayacağına dair piyasalardaki beklentilerin yeniden güçlenmesiyle diğer başlıca para birimleri karşısında üç haftalık zirvesinin yakınında işlem gördü.

Dolar endeksi, 92,865 seviyesine çıkarak üç haftalık zirvesi 92,965’e yaklaştı.

Dolar/TL MB’nin erken faiz indirimi izlenimi yaratan mesajları ardından 8,3 seviyesinden 8,5’in üstüne çıkmış ardından hafta boyunca 8,4-8,5 bandında sakin bir seyir izlemişti.

Dolar/TL dün ise ABD verileriyle birlikte yönünü belirgin yukarı çevirdi. Kur dün en yüksek 8,5460 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar/TL bugün saat 08:45’te 8.52, avro/TL 10.03 seviyesindeydi.

Önce Fed sonra MB

Piyasalarda önümüzdeki hafta önce Fed sonra MB’nin faiz kararı yön belirleyici olarak izlenecek.

Geçen haftaya 8,27’li seviyelerden başlayan dolar/TL, MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun faiz indirimlerine kapıyı aralayan çarşamba günkü konuşmasının ardından 8,5185’e kadar yükselmişti.

Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında da enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda faiz artışı yapılmayacağı, indirimlerinin de yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı.

Kavcıoğlu, geçen haftaki konuşmasında MB’nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

MB’nin 23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken yatırımcılar PPK kararını artık daha yakından izliyor.

Bankanın bu ay geçmiş PPK metinlerinde yer alan ifadeleri belirgin değiştirmesine kesin gözüyle bakılırken yüzde 20’ye yaklaşan enflasyona rağmen faiz indirim yapıp yapmayacağı ise hala net kestirilemiyor.

Kavcıoğlu’nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler kasım veya aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi. Açıklamalar sonrası bu beklenti sınırlı değişti. Reuters anketinde önümüzdeki hafta için genel beklenti faizlerin yüzde 19’da sabit tutulacağı yönünde. Ancak ankete ilk kez tek kurum da olsa faiz indirimi beklentisi girdi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) de yayımladığı raporda MB’nin faiz indirim döngüsüne bu ay 50 baz puan ile başlayacağını, yıl bitmeden 150 baz puan daha faiz indirimi yapmasını beklediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alacaklarını belirterek raflardaki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceklerini söyledi.

Bugün iç piyasada MB’nin piyasa katılımcıları anketi takip ediliyor. Bankacılar ankette enflasyon beklentilerindeki değişimle ilk faiz indiriminin zamanlamasını anlamaya çalışacak.