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Yaramazlara biraz batar!

Playboy’da ilk: Eşcinsel erkeği kapağa taşıdı

Playboy dergisinin kapağında ilk kez eşcinsel bir erkek yer aldı: Bretman Rock.

Fotoğraf: Instagram/Playboy

Derginin kapağında daha önce kurucusu Hugh Hefner dışında yer alan ilk erkek olarak şarkıcı Bad Bunny tarihe heçmişti.


23 yaşındaki Filipinli influencer derginin kapağında yer alan ilk açık kimlikli eşcinsel erkek oldu.

Rock, Youtbe’da açtığı kanalla ünlü olmuş, daha sonra müzik kanalı MTV’de program yapmaya başlamıştı.

Kapakta çok hoş göründüğünü belirten Rock, gerçeküstü bir an yaşandığını ve bunun LGBTİ topluluğu için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Dergi 66 yıllık yayın hayatının ardından geçen yıl pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle basılı edisyonu bıraktı, yayın hayatına yalnızca dijital olarak devam ediyor.

Ancak Türkiye’den okurları için dijital olarak da yayın yapamıyor çünkü derginin sitesine erişim 2010 yılında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nca engellenmişti.

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