Erdoğan: Akşener, hayali bir makama talip

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Meral Akşener, hayali bir makama talip oldu” dedi.

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Erdoğan, Meclis’teki haftalık grup toplantısı konuşmasında gündemdeki konulara değindi. Cumhurbaşkanının açıklamasından satır başları şöyle:

* (Yeni anayasa) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle uyumu en üst noktaya çıkardık. Bu Meclis ilk sivil anayasayı da yapacaktır. Diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz. Diğer partilerin anayasa tekliflerini kamuoyuna açıklamaları gerekiyor. Günü kurtarmak için aklına geleni söyleyenden siyaset adamı olmaz.

Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi

* Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor ‘Gerekirse ilk dört maddeyi de değiştiririz’ diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Anayasanın ilk dört maddesini değiştirme fikri CHP’nin iradesi midir yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri midir? Eğer bu CHP’nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. CHP, HDP’nin vesayetine girmiş demektir. Yok öyle değilse Kılıçdaroğlu’nun kendi görüşüyle karşı karşıyayız demektir. Tarih, CHP gibi cumhuriyetin en eski partisini, HDP gibi bir terör örgütü kuklasının emrine verenlerden elbette hesap soracaktır.

‘HDP, Akşener’i kabul etmedi’

* Bir de CHP’nin başını çektiği ittifakın ortağı ve onun başını çektiği hanımefendi (İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i kast ediyor) var. HDP’nin Millet İttifakı’nın ortağı olduğu inkarı mümkün olmayan bir gerçek. İYİ Parti’nin bu gerçeğe kör kalması artık sürdürülebilir değildir. Başbakanlığa talip olması bu trajikomik görüntüyle ilgilidir. HDP tarafı hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmediğini açıklamıştır. HDP, Millet İttifakı’ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir.

* Meral Akşener, hayali bir makama talip oldu. Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işi adın muhalefet değil tahammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır.

MB sözlerine yanıt

* Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın, böyle bir iftirayı AK Parti’ye atamazsın.

* İstanbul’da Merkez Bankası binası yapıldı. 72 kat. Çıkmış ‘Göreve geldiğimde orayı öğrenci yurdu haline dönüştüreceğim’ diyor. Merkez Bankası’nı oraya taşıyacağız. Senin gücün oraya yetmez. Aklı erse New York’ta yaptığımız Türkevi’ni de yurt yapma kararını açıklayabilir. O da 36 kat. ‘Bu iktidar fabrika açmadı’ diyor. Geçen 26 fabrika açılışı yaptım. Senin aklın bu işlere ermez Bay Kemal. Sen zaten fabrika görsen başka bir şey zannedersin.