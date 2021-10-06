Boğaziçililerden üniversite arazisinin statü değişikliğine itiraz

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, üniversite arazisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘olur’uyla yapılaşmaya açılma tehlikesine karşı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itirazda bulundu.

Mezunlar, Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik antidemokratik ve keyfi müdahalelere izin vermeyeceklerini vurguladı.

Fotoğraf: Diken

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Boğaziçi Üniversitesi, Hacıosman Bayırı ve yakın çevrelerinin doğal SİT alanı statüsü, 7 Eylül’de Resmi Gazete’de yayınlan kararla değiştirildi. Değişiklik kararlarını, İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu verdi.

Buna göre, okulun arazisinin 217 bin metrekarelik alanı ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’, 205 bin metrekarelik alanı da ‘nitelikli doğal koruma alanı’ olarak tescillendi.

Bunun üzerine kayyım rektör Prof. Dr. Naci İnci, 2 Ekim tarihli belgeyle Boğaziçi Üniversitesi mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan taşınmazlarla ilgili her türlü kararı vermek ve sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı’na bildirmek üzere ‘Taşınmaz Değerlendirme Komisyonu’ kurulduğunu açıkladı.

Mezunlardan itiraz

Boğaziçi Üniversitesi mezunları da bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne giderek üniversite arazisinin doğal SİT alanı statüsünün değiştirilmesine itiraz etti.

Mezunların yayınladığı açıklamada, söz konusu yerin 158 yıldır kampüs alanı niteliğinde olduğu, içinde pek çok tescilli tarihi yapı barındırdığı, bu nedenle muhafazasında yüksek kamu yararı olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘Raporlara erişim sağlanamadı’

“Yapılmak istenen statü değişikliğiyle ilgili dava açmaya hazırlanan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Boğaziçi Üniversitesi mensupları tarafından; Bakanlık’tan ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden SİT statüsünün düşürülmesine gerekçe gösterilen ve eklerde bulunması gerektiği halde bulunmayan raporlar talep edilmiştir. Ancak kamuya açık olması gereken bu raporlara erişim sağlanamamıştır.

‘Antidemokratik komisyon’

Son olarak Boğaziçi Üniversitesi’nin ikinci kayyum rektörü Prof. Dr. Naci İnci de 2 Ekim 2021 tarihli belgeyle Boğaziçi Üniversitesi’nin tüm taşınmazları ile ilgili her türlü kararı vermek üzere ‘Taşınmaz Değerlendirme Komisyonu’ kurulduğunu duyurdu. Bu komisyon üniversite bileşenlerine danışılmadan antidemokratik bir şekilde kurulmuştur. Senato kararı olmaksızın oluşturulan komisyonda, Kayyum Rektör Naci İnci, rektör yardımcıları Gürkan Kumbaroğlu ve Fazıl Önder Sönmez ve hukuksuzca atandığı mahkeme kararıyla belgelenen Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Nedim Malkoç bulunuyor.

‘Üniversite arazisi tahribata açılabilecek’

Anılan yetkilerle donatılmış hukuksuz bir komisyonun kurulmuş olmasıyla yapılmak istenen koruma statüsü değişikliği bir arada düşünüldüğünde, durumun son derece endişe verici gelişmelere gebe olduğu açıktır. Üniversite’nin ve Boğaz yakasının kamusal arazileri, tarihsel ve doğal değerleri ticarileştirilerek tahribata açılabilecektir. Üniversite statüsü gereği koruna gelmiş bu tarihi ve doğal alanlar kesinlikle yeni yapılaşmaya açılmamalıdır.

‘Kentin ortak ve simgeleşmiş bir değeri’

Boğaziçi Üniversitesi mezunları ve müştereklerimizi korumak isteyen yurttaşlar olarak buradan sesleniyoruz: Boğaziçi Üniversitesi doğası ve tarihsel yapıları ile kentin ortak ve simgeleşmiş bir değeridir. Kurumsal özerklik, akademik özgürlük ve demokratik üniversite mücadelesinden vazgeçmeyeceğimiz gibi Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik antidemokratik ve keyfi müdahalelere de izin vermeyeceğiz.

BÜMED dava için çalışma başlattı

Öte yandan, Boğaziçi Mezunlar Derneği (BÜMED) tarafından üyelere yollanan e-postada statü değişikliğinin üniversite ve bölgenin özelliklerine zarar vereceği endişesi doğurduğu belirtildi.

Uzman hukukçularla konunun detaylarının araştırılmaya başlandığının bildirildiği duyuruda, “BÜMED olarak söz konusu kararın kaldırılması için ilgili mercilere gerekli itirazlar yapılacaktır. Ayrıca yürütmenin durdurulması talebini de içerir bir dava açılması için de çalışmalar başlatılmıştır” dendi.