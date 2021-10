Ada sakinleri akülü araç yasağını nasıl değerlendiriyor?

Türkiye’nin en huzurlu ve sakin yeri olarak bilinen Adalar’da akülü araç yasağı bugün başladı. Bazı Ada sakinleri akülü araçlar nedeniyle sokaklarda yürüyecek yer kalmadığını düşünüyor ve yasak kararının destekçisi. Aksi görüştekiler ise ulaşım için akülü araçların bir gereklilik olduğu düşüncesinde.

Motorlu taşıt kullanımının yasak olduğu Adalar’da, 2020 yılının ocak ayında alınan bir kararla atların kullanımı da yasaklanmıştı.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kararları doğrultusunda Adalar’da toplu ulaşım için elektrikli araçların kullanılmasına karar verildi. Ancak bu kararın ardından da kapılar akülü araçlarla dolup taştı. Dün itibariyle Adalar’daki akülü araçların kullanımı da sona erdi.

Yeni alınan karara göre sadece 65 yaş üstü Ada sakinlerinin ve kuryeler, kamu görevlileri gibi özel izne tabi olanların akülü araç kullanmasına karar verildi.

Milliyet’ten Çiğdem Çelik ve Hürriyet’ten Tuğba Öztürk, akülü araç yasağının ilk gününde Adalar sakinlerini dinledi.

Aysel Karabulut (54): “36 yıldır Büyükada’da yaşıyorum. Özellikle son yıllarda akülü araçların sayıları çok arttı. Ada’da yürüyemez hale geldik. Özellikle yazın sokakta yürümeniz neredeyse imkansız. Aşırı hız var. Kaldırılmasından çok memnunum.”

Vildan Şekerci: “34 yıldır Büyükada’da yaşıyorum. Akülü araçların kaldırılmasından memnunum. Yaz aylarında sırf bu akülü araçlar nedeniyle yürüyemez olduk. Bisiklet ve otobüs zaten var. Bunların ulaşım için yeterli olduğunu düşünüyorum.“

‘İnsanlar ticarete çevirdi’

Hasan Eren (70): “40 yıldır Büyükada’dayım. Araçların tamamen kaldırılması doğru değil. Denetim ve düzenleme şart. İnsanlar ticarethaneye çevirmiş durumda. Bu taşımacılığın önüne geçilmeli. Önüne gelen alıp bunu kullanmamalı. Ya da ‘Tamamen kaldıracağız’ diyorlarsa ulaşıma kesin bir çözüm bulsunlar. Kimse mağdur olmasın.”

Remzi Yıldız: “Kimse tamamen kalkmasını istemiyor. Ancak işi korsan taksiye çevirenler var. Korsan yapanlar kaldırılsın. İhtiyacı olan elbette kullansın.”

Ali Albayrak: “Bu düzenleme sonrasında iki türlü düşünmek lazım. Evi uzakta olanlar için gerçekten ihtiyaç. Özellikle yaşlı annesi, çoluğu çocuğu olanlar için zaruri bir ihtiyaç. Ama onun haricinde bu araçları ticarette kullananlar için ki adada resmen uçarak kullanıyorlar. Özellikle de bu araçlar yüksek fiyatlarda kanunsuz bir şekilde müşteri taşıyorlar. Küçük çocukların da kullandığını görüyoruz. Gece son sürat gidiyorlar. Şimdi bunun yanında da yaşlı annesini ya da babasını getirip götüreni de kısıtlamamak lazım bence. Güvenliği olumsuz etkiliyorlar. Bir sokakta 60 tane araç gördüm. İnsan evinin önünde böyle bir tablo görmek ister mi?“

‘Ulaşımda kolaylık sağlıyordu’

İrfan Uzun (70): 70 yıllık Ada sakiniyim. Akülü araçlar günlük ulaşımda büyük kolaylık sağlıyor. Kaldırılması doğru değil. Ancak sayıları haddini aşmış durumda. İhtiyaç sahipleri tabii ki kullansın ama ticaret yapanlar, keyfine kullanalar engellensin. Bu Ada trafiğini de engelliyor, insanların sokakta yürümesini de. Sokaklar, bu araçlardan geçilmiyor. Bu noktada yetkililer iş düşüyor. Gerekirse bu denetimler her gün yapılmalı ve çözüm bulunmalı. Burada onlarca yaşlı ve esnaf var tabi ki ihtiyacı olan insanların kullanmasına bir şey demiyoruz.”

Cemal Uzun: “Ben mahalleye odun, kömür, su ve tüp servisi yapıyorum. Adanın coğrafyası hep inişli çıkışlıdır. Daha önce hizmetimizi at arabasıyla yapıyorduk. At arabaları yasaklanınca biz de akülü araç kullanmaya başladık. Bugün de uygulama devreye girdi. Biz müracaatımızı yaptık akülü araç kullanmak için. Bir de böyle karar alırken keyfe keder gezenleri değil de bu araçlarla hizmet verenleri engellememek gerekiyor. Biz keyfe keder binmiyoruz bu araca. Adanın her yerine servis çekiyoruz biz. Eğer bu engellenirse kapımıza kilit vuracağız. Bu akülü araçlar bizim elimiz ayağımız. Trafik yoğunluğu oluşuyor çünkü yolcu taşımacılığı yapmaya kalktılar. Bize gelip insanlar korsan taşımacı numarası soruyorlar. Mesela bana da teklif edenler oluyor, ‘Beni iskeleye atar mısın‘ diyorlar. Ben yasal olmadığı için böyle bir şeyi kabul etmiyorum. “

Belediye ne diyor?

Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik amaçlarının kesinlikle Ada sakinlerinin hayatını zorlaştırmak olmadığını söyledi.

Adalar’ın 16 bin nüfuslu bir ilçe olduğunu bunun da 12 bininin 18 yaş üstü olduğunu hatırlatan Çelik, şöyle devam etti: “Biz 8 ila 10 bin arasına ulaşmış sadece akülü araçtan bahsediyoruz. Buna artı olarak elektrikli bisikletler ve kişisel olarak kullanılan ve kiralık bisikletler var. Dolayısıyla maksimum yol genişliği 4 metre olan Adalar İlçesi, bu trafik yoğunluğunu kaldırılamaz. Herkes zaten bu durumu gözüyle görebilir. Biz düzen ve kontrol altında kullanımın devam etmesini hedefliyoruz. Buradaki eylemi oluşturan kalabalığın çoğu işin ticaretini yapanlardı. Bütün Ada’yı (Büyükada) gezmek 14 km. Sağlık binaları ya da belediyelere baktığımızda yürünecek 45 dakikalık bir yol bile yok. Ada zaten tamimiyle bir yaya bölgesi.