Adalar’daki atlar kime nasıl sahiplendirildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar’daki faytona koşulan atları belediye, sivil toplum kuruluşu (STK) ve üniversitelerin sahiplendiğini bildirdi.

Fotoğraf: İBB

Hayvanların yüzde 77’si kamu kurumlarına gönderildi. Kalanların yüzde 17’sini bireyler, yüzde 5’ini STK’lar ve yüzde 1’ini de muhtarlar sahiplendi.

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Mevzuat gereği mikroçipleri takılıp sağlık raporları alınarak sahiplendirilen atlar, ilgili kurumlara protokolle teslim edildi. Böylece belediyenin yükümlülüğü sona erdi. Atların izlenmesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğuna geçti.

Açıklamada taleplerin iki ila 100 arasında değiştiği, bu süreçte atlara yönelik en yoğun ilginin yerel yönetimlerden geldiği kaydedildi.

Buna göre Kastamonu, Mersin, Niğde, Nevşehir, Ardahan, Kayseri, Aydın, İstanbul, Tokat, Yozgat, Sivas, Hatay, Adıyaman ve Kütahya’dan çeşitli belediyeler, toplam 605 at sahiplendi. Bu işlemlerin yaklaşık yüzde 30’u AKP, MHP ve BBP’li belediyelerce gerçekleştirildi. İstanbul, Elazığ ve Nevşehir’deki üç devlet üniversitesine toplam 60 at verildi.

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Kayseri ve Ankara’daki STK’lar toplam 42 ata talip oldu.

İstanbul, Yozgat, Kayseri ve Erzincan’dan başvuru yapan kişilere 148 at gönderildi.

İstanbul’da muhtarlıklar tarafından da beş at sahiplenildi.

‘Şahıs ve STK’ların sahiplendiği atlarla ilgili bilgi alınabilmekte’

Belediyenin açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz devir ile sahiplendirilen atlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda yer almaktadır. Sahiplenilen atlarla ilgili tasarruf ilgili kamu kurumu uhdesinde kalmaktadır. Şahıs ve sivil toplum kuruluşlarına sahiplendirilen atlarla ilgili iletişim sağlanmakta, atların durumu hakkında bilgi alınabilmektedir.

İlgili mevzuat doğrultusunda sahipli atların takibi Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatınca gerçekleştirilmektedir. Atların sahiplendirilmesi ile ilgili taahhütte; atların sahiplenen kişilerce bir yıl boyunca bakımının yapılması şartı yer almakta olup, en az bir yıl boyunca atlara bakmayı kabul eden kişilere sahiplendirilmiştir. Ada’da kalan kurumumuza ait 115 at, İBB’nin atlı zabıta gibi çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere şartları iyileştirilen at ahırlarında yaşamlarını sürdürmektedir.”