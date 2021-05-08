İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘karşı hamle’: Adalar’daki atlar için soruşturma istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’da faytonlara koşulan atlarla ilgili soruşturma istedi.

Fotoğraf: DHA

İBB, Adalar’da kötü koşullarda faytonlarda kullandırılan yüzlerce atı geçen yılın ilk aylarından itibaren satın almaya başlamıştı. Bu atlar, belediyeler ve STK’lar dahil birçok kuruma verilmişti. Ancak bazı atların kaybolduğu yönünde haberler çıkmıştı. Belediye ise sahiplendirme sonrası yükümlülüğünün kalmadığını kaydetmişti.

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İmamoğlu’na eleştiri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü açıklamasında, “İstanbul’un atlarına dahi sahip çıkıp, hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek bile istemiyoruz” diyerek isim vermeden İmamoğlu’na yüklendi.

Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Hiç şüphesiz tüm bu olup bitenleri, İstanbul halkıyla birlikte milletimiz görüyor, değerlendiriyor. Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta feraset sahibi tüm İstanbullular tarafından sorulacaktır, ben buna inanıyorum.”

Soruşturma istedi

Keşke bana "Neden elini arkadan bağladın?" incelemesi yerine Adalar'daki atlarla ilgili inceleme başlatsaydınız. Geçmişten bugüne yaşanan fayton zulmünü yıllarca kimlerin görmezden geldiği, kimin çözüm ürettiğiyle ilgili tüm süreçlerin inceleneceği bir soruşturma talep ediyorum. pic.twitter.com/n4iT2bXgQn — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 8, 2021

İmamoğlu, Twitter hesabından verdiği yanıtında, ‘türbede ellerini arkadan bağlayarak dolaştığı için’ kendisine inceleme başlatılmasını anımsatarak şunları yazdı: “Keşke bana ‘Neden elini arkadan bağladın?’ incelemesi yerine Adalar’daki atlarla ilgili inceleme başlatsaydınız. Geçmişten bugüne yaşanan fayton zulmünü yıllarca kimlerin görmezden geldiği, kimin çözüm ürettiğiyle ilgili tüm süreçlerin inceleneceği bir soruşturma talep ediyorum.”