Diken

Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘karşı hamle’: Adalar’daki atlar için soruşturma istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’da faytonlara koşulan atlarla ilgili soruşturma istedi.

Fotoğraf: DHA

İBB, Adalar’da kötü koşullarda faytonlarda kullandırılan yüzlerce atı geçen yılın ilk aylarından itibaren satın almaya başlamıştı. Bu atlar, belediyeler ve STK’lar dahil birçok kuruma verilmişti. Ancak bazı atların kaybolduğu yönünde haberler çıkmıştı. Belediye ise sahiplendirme sonrası yükümlülüğünün kalmadığını kaydetmişti.

Reklam

İmamoğlu’na eleştiri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü açıklamasında, “İstanbul’un atlarına dahi sahip çıkıp, hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek bile istemiyoruz” diyerek isim vermeden İmamoğlu’na yüklendi.

Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Hiç şüphesiz tüm bu olup bitenleri, İstanbul halkıyla birlikte milletimiz görüyor, değerlendiriyor. Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta feraset sahibi tüm İstanbullular tarafından sorulacaktır, ben buna inanıyorum.”

Soruşturma istedi

İmamoğlu, Twitter hesabından verdiği yanıtında, ‘türbede ellerini arkadan bağlayarak dolaştığı için’ kendisine inceleme başlatılmasını anımsatarak şunları yazdı: “Keşke bana ‘Neden elini arkadan bağladın?’ incelemesi yerine Adalar’daki atlarla ilgili inceleme başlatsaydınız. Geçmişten bugüne yaşanan fayton zulmünü yıllarca kimlerin görmezden geldiği, kimin çözüm ürettiğiyle ilgili tüm süreçlerin inceleneceği bir soruşturma talep ediyorum.”

Reklam

Adalar’daki atlar kime nasıl sahiplendirildi?

İBB, Adalar’daki at ve fayton plakalarını satın almaya başladı

SON HABERLER

Büyüknohutçu cinayeti: Dört yıl geçti, adalet hâlâ sağlanamadı

Finike’de taş ocaklarının tahribatına karşı doğayı savunan Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun cinayetinde halen cevaplanmayan çok büyük soru işaretleri var. Yargıtay’da yeniden açılmayı bekleyen dosyadaki tutarsızlıklar ne incelenmiş ne de azmettirici yönü araştırılmış…

‘Daha iyi’ aşı yok

Farklı aşıların etkinlik değerlerini karşılaştırarak hemen sonuca varmak hatalı bir yaklaşım. Bu yaklaşımın neden hatalı olduğunu anlayabilmek için önce aşı çalışmalarının nasıl yapıldığını ve sonuçlarını anlamak gerekiyor.

‘Oh olsun, oy vermeselerdi’ öfkesi ve kibri üzerine…

Hangi tavır daha iyi bir gelecek vadediyor; “Oh olsun” kolaycılığı mı, yoksa itiraz edip hayatına sahip çıkan her kim olursa olsun kıymetini bilmek, o köylünün ve ağacın yanında durmak mı? Salyasını memleketin her karışına akıtmaya kararlı sermayedarın işini kolaylaştıracak olan nedir?