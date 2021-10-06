Akşener’den film göndermesi: Erdoğan hemşire, bakanları hasta bakıcı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis’te grup konuşmasının büyük bölümünü ekonomiye ayırırken, ‘bölücü kebapçılar’ sözü tartışılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştirdi, kürsüye kebap ustası çıkardı.

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Partisinin grup toplantısında gündeminin büyük bölümünü ekonomik gidişata ayıran İYİ Parti lideri, Sayıştay raporlarını hatırlattı.

Kurum tarafından tespit edilen usulsüzlüklerden örnekler veren Akşener, Avrasya Tüneli için yapılan 494 milyon liralık ödeme üzerinden iktidara yüklendi.

İYİ Parti lideri, sorumlunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, “Atadığın bürokratlar sence kimi örnek alıyorlar? İsraf ve yolsuzluk batağına batmış bu bürokratların ilham kaynağı bizzat sensin” dedi.

‘MB başkanını yakında harcayacaktır’

Barınma sorunu nedeniyle eylem yapan öğrencileri hatırlatan Akşener, Erdoğan’ın harcamalarını artırmak yerine kısması halinde öğrencilerin sorunlarının çözüleceğini söyledi. Zamlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akşener, ‘kışın zor geçeceği’ yorumunu yaptı.

İYİ Parti lideri, zamların ve döviz kurundaki artışın sorumlusu olarak da Erdoğan’ı işaret ederek, şunları söyledi: “İthal ettiğimiz malların maliyeti yüzde 7 yükselirken, dış borç stokumuz 270 milyar lira arttı. Şimdiden söyleyeyim, bu artışların sorumlusu Merkez Bankası başkanı değildir. Aynı çöp öğütür gibi bürokrat öğüten bu sistemin son kullanma tarihi yaklaşan bürokratından fazlası değildir. Bunların asıl sorumlusu Türk devletini ucube bir sisteme teslim eden, Türkiye ekonomisini akıl dışı teorilerine kurban eden ve her olaydan elini yıkayıp çıkmasını bilen sayın Erdoğan’ın ta kendisidir. Eminim ki Merkez Bankası başkanını yakında harcayacaktır.”

Akşener’in gündeminde, Bahçeli’nin ‘bölücü kebapçılar’ ifadesi de vardı. Akşener, Bahçeli’nin sözleri için “Canı isteyenin konuştuğu Türkiye’de at izi it izine karışır” ifadesini kullandı.

Kürsüye bir kebap ustası davet eden Akşener, ülkeyi yönetenlerin konuşmalarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Film benzetmesi

Akşener’in konuşmasından önce çıkan başlıklar şöyle:

* Türkiye maalesef Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının elinde psikiyatrik bir iktidar anlayışıyla yönetiliyor. Yandaş medyaya, cahil televizyon yorumcularına link verebilirim. Memlekete akıl hastalığı, milletimize de akıl hastası muamelesi yapılıyor. ‘Guguk Kuşu’ filmini yaşıyor gibiyiz. Sayın Erdoğan hemşire Ratched, bakanları zorba hasta bakıcılar, partili cumhurbaşkanı sistemi de milletimize giydirilen deli gömleği.

* TÜİK verilerine göre gıdaya ayda 150 lira harcayamayan 16 milyon vatandaşımız var. Bu ülkede günde üç simit almaya bile gücü yetmeyen 16 milyon vatandaşımız var. Daha vahim olanı ise şu… Ülkemizde tam 5 milyon 800 bin kişi açlık sınırının altında yaşıyor. TÜİK verilerine göre üç yaşından küçük her 100 bebeğimizden 45’i, 13-14 yaşındaki her iki evladımızdan biri en yoksul yüzde 27’lik kesimi oluşturan ailelere mensup. İşte size partili cumhurbaşkanlığı sisteminin milletimize reva gördüğü bolluk, bereket…

‘İsraf hız kesmemiş’

* Sayıştay denetim raporlarını açıkladı. Bu seneki raporlarda da yolsuzluk ve israf hız kesmemiş. Sayıştay’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın raporuna göre Avrasya Köprüsü geçişlerinde kur hesabını yanlış yapmış. Geçiş garantisini de yanlış hesaplamış. Tünelden garanti edilen 25 milyon araç yerine yalnızca 12 milyon araç geçmiş. Pek düşünceli arkadaşlar ihale sahibi şirkete 494,2 milyon lira ödemesi yapsın, millet ağlasın, yandaş gülsün diye. Beceriksizliğin faturası yine milletimize kesilmiş. Bakanlığın rapora verdiği cevap ‘Bunlar yalan.’ Böyle ciddiyetsizlik olmaz, olamaz.”