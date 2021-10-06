Eylülde en çok satılan otomotiv markalarında sıralama değişti

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satılan marka Fiat oldu. İkincilik koltuğunda Renault yer alırken, Ford takipte. Geçen ay ise ilk üç Fiat, Renault ve Dacia şeklinde sıralanmıştı.

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Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın eylül ayında 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 36,9 gerileyerek 57 bin 141’e düşmüştü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, geçen ay binek ve hafif ticari araç satışında zirvede yer alan Fiat’ın toplam satışı 10 bin 355.

Fiat’ı, 4 bin 983 satışla Renault ve 4 bin 695 satışla da Ford takip ediyor.

Hyundai, 4 bin 553 satışla dördüncü ve Volkswagen (VW) de 4 bin 30 satışla beşinci sırada.

Otomobil satışında ilk üç değişti

Eylülde en fazla otomobil satan marka 6 bin 77 ile Fiat oldu.

Fiat’ı 4 bin 426 ile Hyundai ve 4 bin 324 ile de Renault izliyor. VW, 3 bin 256 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Dacia 2 bin 906 otomobil satışıyla beşinci sırada yer alıyor.

Geçen ay listenin zirvesinde Renault yer alırken, Fiat ve Hyundai takipteydi.

Ayrıca en çok satılan otomobil markaları sıralamasında eylülde Hyundai ilk kez ilk 3’e yerleşti.

Hafif ticari araçlarda ilk beş

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 4 bin 278 satışla Fiat listenin ilk sırasında yer alırken, 4 bin 60 satışla Ford ve 812 satışla Peugeot takipte. VW, 774 satışla dördüncü ve Renault 659 satışla ise beşinci.

Yılın dokuz ayında en çok satılan beş marka