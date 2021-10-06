Laiklik anketi: Gerekli bulanlar yüzde 69

MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar, yaptıkları ankette “Laiklik gerekli mi” sorusuna verilen yanıta yüzde 69’un ‘evet’ dediğini aktardı.

Gündeme getirilen sun’i tartışma konusuna halkın bakışı pic.twitter.com/dlBh6b3fyO — Ozer Sencar (@ozersencar1) October 6, 2021

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, “Dindar bir anayasa olmalı, ilk dört madde ise değişebilir” sözlerinin ardından laiklik tartışmaları başlamıştı. Eski AKP milletvekili Resul Tosun da laiklik ilkesinin ya anayasadan çıkarılması ya da yeniden tarif edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Bu gündemin ‘suni’ olduğunu ifade eden Sencar ise tartışmalara şirketinin yaptığı anketi paylaşarak yanıt verdi.

Anket sonucuna göre, “Din işleri ile devlet işlerinin ayrılması anlamında laikliğin Türkiye için gerekli olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna yüzde 69 oranında “Evet düşünüyorum” yanıtının verildiği görüldü.

Yüzde 25,8, “Hayır düşünmüyorum” derken, yüzde 5,3 oranında ise “Fikrim yok” diye yanıt verdi.