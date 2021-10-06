Diken

Yaramazlara biraz batar!

Laiklik anketi: Gerekli bulanlar yüzde 69

MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar, yaptıkları ankette “Laiklik gerekli mi” sorusuna verilen yanıta yüzde 69’un ‘evet’ dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, “Dindar bir anayasa olmalı, ilk dört madde ise değişebilir” sözlerinin ardından laiklik tartışmaları başlamıştı. Eski AKP milletvekili Resul Tosun da laiklik ilkesinin ya anayasadan çıkarılması ya da yeniden tarif edilmesi gerektiğini savunmuştu.


Bu gündemin ‘suni’ olduğunu ifade eden Sencar ise tartışmalara şirketinin yaptığı anketi paylaşarak yanıt verdi.

Anket sonucuna göre, “Din işleri ile devlet işlerinin ayrılması anlamında laikliğin Türkiye için gerekli olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna yüzde 69 oranında “Evet düşünüyorum” yanıtının verildiği görüldü.

Yüzde 25,8, “Hayır düşünmüyorum” derken, yüzde 5,3 oranında ise “Fikrim yok” diye yanıt verdi.

SON HABERLER

Araştırma: Kolon kanseri ikinci ve üçüncü derece akrabalar için de risk

Erken başlangıçlı (50 yaşından önce) kolon (kalın bağırsak) kanseri tanısı alan hastaların, birinci derece akrabalarına erken kolonoskopi taraması öneriliyor. Ancak ABD’de yapılan ve Cancer Epidemiology dergisinde yayınlanan bir araştırma, 50 yaşından önce kolorektal (kolon-rektum) kanseri olanların sadece birinci değil, ikinci ve üçüncü derecedeki akrabalarında da aynı kanserin gelişme riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu.

Merkez sağ geri mi dönüyor?

Yeni bir merkez sağ parti, özellikle de önümüzdeki dönem iktidarın bir ucunda tutacak görülen bir merkez sağ parti AKP’deki muhafazakar tabanı çekip alabilir. İYİ Parti sanki bu rolü üstlenecek gibi.

Vergi cennetleri hakkında kısa kısa

Kıyı ötesi finans merkezleri kapitalizmin sistemden sakladığı büyük gelir ve servetlerin saklanma yeridir. 20. yüzyılda geliştirilmiş ve insanlığa belki de nükleer silahlardan çok daha fazla zarar vermiş bir oluşumdur.

Kağıt toplayıcıların gelirine bile el attılar: ‘Sıfır atık projesiyle başladı’

Geri dönüşüm işçileri derneği kurucu üyesi Ali Mendillioğlu, İstanbul’da kağıt depolarına yapılan son baskınlarla ilgili olarak iktidarın ‘sokaktaki ranta bile el atma’ isteğine dikkat çekti. Mendillioğlu, Ümraniye’de baskın yapılan yerin daha önce belediye başkanı tarafından kağıt işçilerine gösterildiğini hatırlattı ve ‘önce kendi çıkardıkları yasalara uysunlar’ dedi.