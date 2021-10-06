CHP’li Özel: Yangın var; Tayyip bey gofret alarak saçını tarıyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Mutfakta yangın var. Sofrada yangın var. Cüzdanda yangın var. Ama Tayyip bey, gofret alarak saçını tarıyor” dedi.

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Yıllık enflasyon yüzde 20’ye dayanmışken, ‘hayat pahalılığı’ artık iktidar tarafından da kabul ediliyor. Erdoğan, ‘fahiş fiyat’ların önüne geçeceklerini belirtirken, son olarak beş zincir marketin ürünleri topladığını, piyasanın alt üst olduğunu söylemişti. Buna önlem olaraksa ‘Tarım Kredi’ marketlerini önermiş, kendisi de örnek olmak için gidip buradan alışveriş yapmış, “Fiyatlar gayet uygun” demişti. Zincir market yöneticileri ise ‘fahiş fiyat’ belirlenmediğini, düşük karla çalıştıklarını, yüksek fiyatların başta kur olmak üzere artan maliyetlerden kaynaklandığını söylüyor.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özel, özetle şunları söyledi:

* Bir felaket, hukuk skandalı yaşanıyor. İstanbul Adalar İlçe Başkanımız Ercan Akpolat, darp edildi. Sebebi şu, Adalar’da bir iskele var. İskele İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait. 2018 yılında İBB burayı Şehit Hatları’na kiralamış. Sonra Şehir Hatları, yine AK Parti’deyken, bunu TÜGVA’ya kiralamış. Üçüncü kişiye kullandırıyor, sözleşmeye aykırı. Mahkeme haklısın diyor, bunlar çıkmıyor.

* En son, ‘Boşaltın’ diyorlar. Vermeyiz, diye tartışmalar. Adalılar iskelelerine sahip çıkıyorlardı. Mahkeme kararına rağmen; Süleyman Soylu’nun talimatıyla bir suç daha işlendi, ilçe başkanımız, zabıta müdürümüz, İBB’nin yetkilileri, şehir hatlarının görevlileri, ‘suç işleri bakanının’ talimatıyla darp edildiler. ‘Bu harami düzen son bulacak’ demiştik. Buluyor, mahkeme kararlarına bile direniyorlar. Mahkeme bile ‘Olmaz’ demiş, kaba kuvvet var, milletimize şikayet ediyoruz.

‘Dikey mimariye karşı beyefendi en son Boğaziçi’ni görmüş’

* Boğaziçi’ne zorla Melih Bulu’yu dayadınız. altı ay. Tuttunuz öğrenci ve öğretmenlerin ‘Olmaz’ dediğini atadınız. Niye? Boğaziçi’nde bir komisyon kurmuşlar. ‘Taşınmazların değerlendirme komisyonu.’ Kimi alanların imara açılmasını talep ederek, güzelim arazilerini imara açıp değerlendirecek beyefendiler.

* Katarlılara; parası bol, demokrasisi olmayan ülkelere paha biçilmez Boğaziçi’ni satacak. Dikey mimariye karşı beyefendi bugün olmuş 223 gökdelen. Beyefendi, baka baka en son Boğaziçi’ni görmüş.

‘1002 lira ödedi; ‘Fiyatlar uygun’ dedi’

* Tayyip bey, tarım kredi marketlerine giderek alışveriş yaptı, 1002 lira ödedi, ‘Fiyatlar gayet uygun’ dedi. ‘Fiyatlar uygun’ demesini milletimize şikâyet ediyoruz. Millete layık gördüğü arabaya; et, süt, yağ koymayan. Mutfakta yangın var. Sofrada yangın var. Cüzdanda yangın var. Ama Tayyip bey, gofret alarak saçını tarıyor. Bir yandan Tayyip bey, absürt sinemaya soyunmuşken hakikaten aralarında ittifak var.

* Dün, döndü dolaştı, biz çağrı yapmıştık, ‘Sayın Bahçeli, sen teröristtin adını söyle, sivri biber değil mi, bu baş teröristin adını söyle’ demiştik. Sayın Bahçeli bu sözümüzü tuttu ve ‘Bölücü kebapçıların işsizlikte payı var’ dedi. ‘Bu kadar işsiz var, bölücü kebapçılar’ diyor. Biz mizah olarak çağrı yaptık, ‘bölücü kebapçılar’ aklıma gelmemişti gerçekten.

‘Kahraman’la Kılıçdaroğlu’nu karıştıracak kadar şuur problemi’

* Recep Tayyip Erdoğan, ‘Birileri çıkıyor ilk dört maddeyi de değiştiririz diyor’ diyor. Ve bunu Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediğini söylüyor. İsmail Kahraman ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu karıştıracak kadar şuur problemine gelmiş noktadayız. Pes.

* Biz CHP olarak ne ilk dört maddeyi tartışmaya açarız ne bir kelimesinden vazgeçmeyiz. Bunu cümle alem bilir de senin Meclis başkanı yaptığın, bütün rezaletlerine rağmen ikinciye de seçtiğin, oğluna oda ve oto veren, bizim paramızla; ben bunu söyleyince mahkemeyi veren, mahkemeyi de çatır çatır kaybeden; milletin tüm değerleriyle kavgalı, Atatürk ve tüm kurucu kadroların düşmanı İsmail Kahraman’ın söylediği sözü Kemal Kılıçdaroğlu dedi sanıyorsa; bu siyasi şuursuzluğun sonu memleket için felakettir. Artık erken seçim değil, derhal seçim zarurettir. İsmail Kahraman’ı, Kemal Kılıçdaroğlu sanan bu şahsın yapacağı her atama, alacağı her karar felakettir.