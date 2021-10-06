Bakan Koca: Şu an için iki doz mRNA aşısı olanların üç doz olmalarına gerek yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Şu an için iki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın üçüncü doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur” dedi.
Koca, ayrıca aktif vakaların yarısından fazlasını 30 yaş altındakilerin oluşturduğunu bildirdi.
Bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık bakanının açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:
*Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir.
*Gençlerimiz aktif vakalar içerisinde daha yüksek oranda bulunsa da bu durum hastaneye yatışlarda ve yoğun bakımlara yansımamıştır.
*Son bir içinde vefat edenlerin içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır.
*İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımıza üçüncü doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşıyla olmalarını bir kez daha öneriyorum.