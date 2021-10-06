Flash TV’nin ‘Kadroda’ dediği iki isim teklifi kabul etmemiş

İki yıllık aradan sonra yayın hayatına dönen Flash TV’nin kadrosunda yer alacağı duyurulan iki isim, teklifi kabul etmediklerini belirtti.

Hükümetten gelen baskılar sonucu Mart 2019’da 28 yıllık yayın hayatını sonlandıran Flash TV’nin yeniden yayına geçeceği açıklanmıştı. Kanalın İstanbul’da reklam panosuna verdiği ilan (altta) dün görüntülenmişti. İlanda, Saba Tümer ve Akif Beki’nin de ekipte yer alacağı kaydedilmişti.

Saba Tümer, kanaldan kendisine teklif geldiğini doğruladı ancak bunu kabul etmediğini dile getirdi.

Akif Beki de Twitter hesabından Flash TV’nin kadrosunda yer almadığını belirterek “Aralarında görmek istediler, teşekkür ederim fakat bu afişi onaylamış değilim” diye yazdı.

Bunun üzerine kanalın bugün bir gazeteye verdiği ilanda (altta) Tümer ve Beki’nin yer almaması dikkat çekti.