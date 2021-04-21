Diken

Yaramazlara biraz batar!

Vur patlasın çal oynasın: Flash TV geri geliyor

Hükümetten gelen baskılar sonucu Mart 2019’da 28 yıllık yayın hayatını sonlandıran Flash TV’nin yeniden yayına geçeceği açıklandı.

Kanalın sahibi işadamı Ömer Göktuğ’un verdiği bilgiye göre hedef temmuz ayında yayına başlamak. Kanalda yine eğlence ağırlıklı programlar yer alacak.

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‘Baskı dayanılmaz bir hal aldı’

Flash TV ekran karartmadan önce hükümet kanadından siyasi ve idari baskı gördüğünü bildirmiş ve şu açıklamayı yapmıştı: “Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre sesimizi kısıyoruz. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek ve 28 yıllık televizyonculuk tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza bir süre ara vermek kararımızı kamuoyuna duyururuz.”

Gerekçe siyasi ve idari baskılar: Flash TV yayınlarını durdurdu

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