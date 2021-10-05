İki yıllık aradan sonra yayın hayatına geri dönen Flash TV’nin yeni logosu ve kadrosu belli oldu.

Nisan ayında, hükümetten gelen baskılar sonucu Mart 2019’da 28 yıllık yayın hayatını sonlandıran Flash TV’nin yeniden yayına geçeceği açıklanmıştı.

Yayın hayatına tekrar başlayan kanalın yeni logosu siyah bir daire içinde beyaz ve sarı şimşek. Reklam panolarına asılan tanıtım afişlerine göre kanalda yer alacak bazı isimler şöyle: Hakan Aygün, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Can Ataklı, Akif Beki, Saba Tümer, Seda Akgül, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk.

‘Baskı dayanılmaz bir hal aldı’

Flash TV ekran karartmadan önce hükümet kanadından siyasi ve idari baskı gördüğünü bildirmiş ve şu açıklamayı yapmıştı: “Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre sesimizi kısıyoruz. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek ve 28 yıllık televizyonculuk tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza bir süre ara vermek kararımızı kamuoyuna duyururuz.”