Ankara’da ‘Martı’ düzenlemesi

Ankara’da beş firmaya toplam 5 bin 169 elektrikli scooter kullanma izni verildi. Scooterlar iki hafta içinde sokaklarda olacak. 15 yaşının altındakilerin kullanmasının yasak olduğu scooterlarda maksimum hız da 20 km olarak belirlendi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), elektrikli scooter kullanımı, denetimi ve yetki esaslarına yönelik yeni kararlar aldı.

Buna göre, sekiz ilçenin tamamında, beş firmaya 5 bin 169 scooter kullanma izni verilerek konu yasal zemine oturtuldu. İki hafta içinde scooterların kullanımına başlanabileceği belirtildi.

İlçelere göre scooter dağılımı

Altındağ: 332

Çankaya: 1540

Etimesgut: 396

Gölbaşı: 47

Keçiören: 1082

Mamak: 646

Sincan: 283

Yenimahalle: 843

Kiralık scooter şirketi Martı, geçen yıl temmuz ayından beri başkentte hizmet veriyordu.

Park sadece izin verilen alanlara

Alınan kararla araçların kullanımına ilişkin ayrıntılar da belli oldu.

Buna göre scooterları, 15 yaşından küçükler kullanamayacak ve azami hız 20 kilometre olacak. Araçlar sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin izin verdiği alanlara park edilebilecek.

Elektrikli scooterlar ayrıca otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında ve kaldırımlarda da kullanılamayacak.

İşleticiler, oluşabilecek zararlar ile üçüncü kişilere verilebilecek zararlara karşı, kullanıcılara ‘ferdi kaza’ ve ‘3’üncü sahıs kaza sigortası’ yaptıracak.

Yolculuk sonunda kullanıcıya, kullanım süresi, kullanım tutarı ile saat ve tarihi yazan fatura kesilmesi de zorunlu olacak.