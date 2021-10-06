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Yaramazlara biraz batar!

Çin’de yapıp taşımak artık kurtarmıyor: IKEA üretimde rotayı Türkiye’ye çevirdi

İsveç merkezli mobilya devi IKEA, mevcut üretimine ek olarak koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerini de Türkiye’de ürettirerek ihraç etmeyi planlıyor. Şirketin bu kararında pandemi nedeniyle yaşanan üretim kesintilerinin yanı sıra Çin’den yapılan nakliye ücretlerinin aşırı artması etkili oldu.

Fotoğraf: Reuters

IKEA halihazırda tekstil, cam, seramik ve metal başta olmak üzere birçok kategorideki ürünü Türkiye’de ürettirip dünyanın çeşitli ülkelerindeki mağazalarında satılmak üzere ihraç ediyor.


Şirket mevcut durumda Türkiye’de 20-25 civarı üreticiyle çalışıyor.

IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO’su Kerim Nişel, IKEA’nın Türkiye’den dünyaya yaptığı ihracat tutarıyla ilgili bilgi vermedi ancak ihraç ettiği ürün miktarının ithal ettiği ürün miktarının yaklaşık üç katı olduğunu dile getirdi.

Pandemi döneminde nakliye maliyetlerinin çok arttığını söyleyen Nişel, “Uzakdoğu’dan bir konteyner pandemi öncesinde 2 bin dolara geliyorken şu anda 12 bin dolar” dedi.

Nişel şöyle devam etti: “Eskiden firmalar bir ürün en ucuz nerede üretiliyorsa orada üretiyordu. Ama dünya değişiyor, navlun fiyatları artıyor, hava kirliliği artıyor. Bu malları tek bir yerde üretip bütün dünyanın dört bir yanına göndermenin doğru bir strateji olmadığı anlaşıldı. Artık firmalar bunu görüyor… Büyük hacimli ürünlerin satıldığı yere yakın bir yerde üretilmesi en makul olanı, o yüzden biz de Türkiye’deki üretimin daha da arttırılmasını istiyoruz.”

Nişel, ekonomideki gelişmelerin perakende sektörüne yansımasıyla ilgili değerlendirmesinde ise şunları söyledi: “TL faizi çok önemli. Finansman maliyet çok yüksek. Çok az şirket yüzde 20’yle borçlanıp ayakta kalabilir. Dolayısıyla bu da mutlaka yatırım kararlarını da etkiliyor.”

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