Akşam Postası / 5 Ekim 2021

Erdoğan’ın ‘Bin tane açacağız’ dediği markette fiyatlar nasıl?

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye genelinde bin tane açılacağını söylediği Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait marketlerde fiyatların diğer zincir marketlere göre yaklaşık yüzde 5 daha ucuz olduğu belirtildi.

Araştırma: BioNTech’in etkinliği ikinci dozdan altı ay sonra yüzde 47’ye düşüyor

ABD sağlık kuruluşlarının ek doza ne zaman ihtiyaç olduğuna ilişkin yürüttüğü çalışmalarla ilgili verilere göre Pfizer ve BioNTech’in Covid-19 aşısının etkinliği ikinci dozdan altı ay sonra yüzde 88’den yüzde 47’ye düşüyor.

Sigarada bir gruba daha zam

Fotoğraf: AA

Phillip Morris grubuna gelen sigara zamlarından sonra bir zam da JTİ grubuna geldi.

AB’nin ‘vergi cennetleri’ listesi: Türkiye gri kategoride

Avrupa Birliği (AB), vergi alanında işbirliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinden üç ülkeyi çıkarttı. Yapılan güncellemede üye ülkelerle otomatik veri paylaşımı konusunda ilerleme sağladığı ancak atması gereken ilave adımlar olduğu gerekçesiyle Türkiye gri listede kaldı.

Bahçeli’nin ‘bölücü kebapçılar’ çıkışı Twitter gündeminde: Sürpriz bir iç mihrak

Fotoğraf: Twitter

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” sözleriyle Twitter kullanıcılarının diline düşmekte gecikmedi.

Müsilaj örümcek ağı gibi her yeri kaplamış

TBMM Müsilaj Komisyonu, Marmara Sualtı Merkezi kurucusu Meltem Taşdelen ve ekibiyle birlikte dalarak, Marmara Denizi’ndeki vahim tabloyu ve müsilaj gerçeğini bir kez daha yerinde tespit etti.

Rapor: Çin’de bilinen ilk vakadan aylar önce PCR testi alımı iki kat arttı

Çin’in Wuhan şehrindeki laboratuvarlarda 2019’un ikinci yarısında, ilk Covid-19 vakası bildirilmeden aylar önce, PCR testi ekipmanı alımının büyük ölçüde arttığına dair yeni yayınlanan rapor, corona virüsünün çok daha önce yayıldığının göstergesi olarak yorumlandı.

Kılıçdaroğlu: Hükümet yeraltı dünyasından talimat alıyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şu anda hükümeti yöneten, talimat veren yer altı dünyasıdır” dedi.

Türkiye’de yasak olmasına rağmen tarımda kullanılan kimyasalların listesi

Fotoğraf: AA

Gıda mühendisi ve çevre aktivisti Bülent Şık, Türkiye’de tarımında kullanılan yasaklı pestisitlerin listesini çıkardı. Şık, yasak olmasına rağmen kullanılan 13 pestisit türü olduğunu belirti.

Akşener, ‘millet ittifakı’nın adayını merak edenlere ‘yol gösterdi’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Seçim kararı ilan etsinler. 13’üncü cumhurbaşkanı olarak seçilecek kişinin kim olduğunu öğrenirler” dedi.

Game of Thrones hayranlarına müjde: House Of The Dragon’dan ilk fragman geldi

İzlenme rekorları kıran Game of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinden ilk fragman geldi.

İmamoğlu’na TÜRGEV lehine çıkan yurt kararı soruldu: O günler bitti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, istinaf mahkemesinin TÜRGEV lehine verdiği karar hakkında gerekli itirazların yapılacağını söylerken, İBB’nin kendi yurtlarını yaptığını ve vakıflara ihtiyacı olmadığını belirtti.

Selvi, ‘bağımsız’ anket paylaştı

İktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Abdulkadir Selvi’nin ‘bağımsız’ notuyla paylaştığı ankette, “Son turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalsa oyunuzu kime verirsiniz” sorusuna yüzde 41,2 Tayyip Erdoğan, yüzde 34,7’si ise Kemal Kılıçdaroğlu cevabı çıktı.

Sancar duyurdu: HDP, muhalefetle dört konuda müzakereye hazır

HDP’nin eş genel başkanı Mithat Sancar, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında ittifak tartışmalarını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kürt sorunu yoktur” çıkışını değerlendirdi.

Sayıştay raporu: BTK’da dolarla sözleşme, Türk Lirası’yla ödeme

Sayıştay, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) maliyetini Türk Lirası üzerinden hesapladığı hizmet alımına dolar ödemesi yaptığını tespit etti. BTK ise kurumun döviz cinsinden sözleşme yapmasına engel bir durumun olmadığını savundu.

Demirören zorda: Yapılandırmak istediği kredi tutarı 2 milyar doları bulmuş

Fotoğraf: DW Türkçe

Uluslararası haber ajansı Reuters, Demirören Holding’in bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcunun 2 milyar dolara çıktığını öne sürdü.

İstismarla suçlanan ‘şeyh’, ‘Rıza var’ denerek tahliye edilmiş

Konya’da ‘çocuk istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından ceza alan ‘şeyh’ S.I.’ya verilen hapis cezasının bozularak sanığın tahliye edildiği, ardından yeniden ceza verildiği, sanığın tutuklanmadığı ortaya çıktı.

TOGG CEO’su: Yerli otomobilde seri üretim 2022 sonunda

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, yeri otomobilde seri üretim için gelecek yılın sonunu işaret etti.

15-24 yaş grubundaki her beş kişiden biri bunalımlı hissediyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Gallup tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünyada, 15-24 yaş grubundaki her beş kişiden biri kendini sıklıkla bunalımlı hissediyor.

Yarın İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla yarın şehirde toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak.

Otobüs biletlerinin iade süreci değişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, corona virüsü önlemleri sonrasında otobüs yolculuğu yapacak vatandaşların mağdur olmamaları için açık bilette ‘12 saat önce şartı‘nı, ‘sefer başlayıncaya kadar‘ olarak değiştirdi.

Depresyon için kapama düğmesi: Deneysel beyin implantı tedavisi başarılı

Yıllardır tedavi edilemeyen ağır depresyon hastası, deneysel bir tedaviyle sonunda huzur buldu. Epilepsi hastalarına yönelik geliştirilen beyin implantı 36 yaşındaki kadının hayatını değiştirdi.

‘Fi’ davası: Kohen’den Sayan’a icra takibi

Yazar Azra Kohen ‘Fi’ isimli kitabında kendisinden intihal yaptığını öne süren Başak Sayan’a açtığı davada kazandığı tazminatı almak için icra takibi başlattı.

Squid Game’i hatalı mı izliyoruz?

Fotoğraf: Netflix

Squid Game, Netflix’in en çok izlenen listelerinde zirveye yerleşerek dünyayı kasıp kavurdu. Ancak İngilizce altyazılı ya da Türkçe dublajlı izliyorsanız Squid Game’i ‘biraz’ yanlış izliyor olabilirsiniz.