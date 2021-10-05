İstismarla suçlanan ‘şeyh’, ‘Rıza var’ denerek tahliye edilmiş

Konya’da ‘çocuk istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından ceza alan ‘şeyh’ S.I.’ya verilen hapis cezasının bozularak sanığın tahliye edildiği, ardından yeniden ceza verildiği, sanığın tutuklanmadığı ortaya çıktı.

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S.I., 2008-2017 yıllarında 17-22 yaşlarındaki erkek müritlerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 2018 yılında tutuklanmıştı.

Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, aynı yılın aralık ayında sanığa beş kişiye yönelik istismar suçundan 62 yıl üç ay hapis cezası vermişti. S.I.’ya daha sonra bir istismar davası daha açılmıştı. Sanık, kendisine iftira atıldığını öne sürmüştü.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, 62 yıl üç aylık hapis cezası, 11 Şubat 2021’de Yargıtay 14’ncü Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

Yargıtay’ın kararı bozmasındaki gerekçesiyse şöyle oldu: “Eylemlerini mağdurların rızasıyla gerçekleştirdi.”

Beş kişilik heyetten iki üyenin ‘S.I. hile yoluyla gençlerin dini duygularını istismar edip iradelerini fesada uğratıyor’ sözleriyle karara itiraz etmesine rağmen sanık aynı gün tahliye edildi.

Bozma üzerine dosya yeniden ağır ceza mahkemesine gitti. Yerel mahkeme ilk kararında direnerek, 1 Ekim’de S.I.’ya dört gence istismarda bulunduğu iddiasıyla 45 yıl hapis cezası verdi. Sanık tutuklanmadı.