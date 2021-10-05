Rapor: Çin’de bilinen ilk vakadan aylar önce PCR testi alımı iki kat arttı

Çin’in Wuhan şehrindeki laboratuvarlarda 2019’un ikinci yarısında, ilk Covid-19 vakası bildirilmeden aylar önce, PCR testi ekipmanı alımının büyük ölçüde arttığına dair yeni yayınlanan rapor, corona virüsünün çok daha önce yayıldığının göstergesi olarak yorumlandı.

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Avustralyalı siber güvenlik şirketi Internet 2.0’ın hazırladığı rapora göre Çin hükümeti belli virüsleri tepsit etmek için kullanılan PCR testlerine 2019’da 2018’e kıyasla nerdeyse iki katı bütçe harcadı.

2018’de PCR ekipmanlarına 36,7 milyon yuan harcayan Çin’in 2019’da harcadığı miktar 67,7 milyon yuan.

‘Anormal, kaydadeğer ve önemli olarak nitelendirilen yüksek sayıdaki satın almaların çoğunun dört kurumdan yapıldığı belirtildi: Wuhan’daki The People’s Liberation Army Airborne Army Hospital, Wuhan Viroloji Enstitüsü, Wuhan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Hubei eyaleti Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi.

Internet 2.0’ın CEO’su Robert Potter, PCR testi tedariğinin çoğunun Hubei’de yapıldığına dikkat çekerek verilerin salgının aralık 2019’da başladığına dair resmi kayıtlara meydan okuduğunu belirtti.

Bloomberg’e konuşan Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü, araştırmayı virüsün kökeniyle ilgili bir başka şüpheli iddia olarak nitelendirerek, “Virüs izlenebilirliği bilim insanları tarafından ele alınması gereken ciddi bir meseledir” dedi.

John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi’nden Dr. Amesh Adalja da araştırmada elde edilen sonuca ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini belirterek test alımındaki artışın arkasında yatan spesifik nedenin bilinmediğine dikkat çekti. Dr. Adalja PCR testinin pandemiden önce de patojen tespit etmek için kullanılan bir yöntem olduğunu anımsattı.

Virüs, ilk olarak Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019’da tespit edilmiş, 31 Aralık 2019’da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı’yle teması bulunan 27 kişide daha ‘gizemli’ hastalığın görüldüğü açıklamış ve pazarı kapatılmıştı.