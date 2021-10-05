Yarın İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla yarın şehirde toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak.

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AA’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açıklamasından aktardığına göre İstanbullular kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü dolayısıyla toplu taşımadan gün boyunca ücretsiz olarak yaralanabilecek.

Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı’nda konser ve söyleşiler düzenlenecek.

Ayrıca şehir hatları vapurları ve deniz taksiler İstanbul Boğazı’nda gösteri yapacak.