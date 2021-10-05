Sayıştay raporu: BTK’da dolarla sözleşme, Türk Lirası’yla ödeme

Sayıştay, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) maliyetini Türk Lirası üzerinden hesapladığı hizmet alımına dolar ödemesi yaptığını tespit etti. BTK ise kurumun döviz cinsinden sözleşme yapmasına engel bir durumun olmadığını savundu.

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Geçen yıla ilişkin kurum denetimlerini raporlayan Sayıştay, BTK’da çok sayıda usulsüzlük ve mevzuata aykırı işlem belirledi. Rapora göre bunlardan biri, veri merkezi işletilmesi için 2018’de yapılan hizmet alımı.

Buna göre iki yıl süresince 1 milyon 800 bin dolara alınan hizmetin bedeli, iş yükünde değişiklik olmadığı halde 2020 yılında yüzde 30 artırılarak 2 milyon 340 bin dolara çıkarıldı.

Ancak hizmeti inceleyen Sayıştay müfettişleri, ana maliyetlerin personel giderleri olduğunu, bu giderlerin Türk Lirası üzerinden oluştuğunu tespit etti.

‘Engel yoktu’

BTK’nın Türk Lirası üzerinden ödenen iş için dövizle sözleşme yaptığına dikkat çeken raporda “Kuruma bir fayda sağlamayacağı gibi ilave mali yük getireceği düşünülmektedir” dendi.

BTK ise Sayıştay’a verdiği cevapta, kurum olarak dövizle anlaşma yapmalarının önünde engel olmadığını savundu.

Sayıştay yine aynı sözleşme kapsamında hizmetin veri merkezinin işletilmesiyle sınırlı kalması gerekirken, BTK’nın genel ve sürekli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde personel istihdamı yaptığını da tespit etti.

BTK yönetiminin de eleştirildiği raporda şu ifadelere yer verildi: “İdare ihale edeceği hizmet alımına dair bir maliyet bilgisine sahip değilse ve temin etmeyi planladığı, teknik şartnamesini hazırladığı hizmetin hangi nitelik ve nicelikteki personelle sağlanabileceğini bilmiyor ise, bu ayrıca ihale ve sözleşme sürecini de idare edemeyeceği anlamına gelmektedir.”

‘Mevzuata aykırı kullanım’

Öte yandan incelemede, BTK’nın Bütçe Emanetleri Hesabı’nın mevzuattaki kullanım amacına uygun olarak kullanılmadığı ortaya çıktı.

BTK’nın ödeme emri belgesine bağlanan tutarların hak sahibine ödenmesine engel bir durum olmadığı halde, Bütçe Emanetleri Hesabı’nın ara hesap gibi kullanılarak, yönetmelik hükümlerinde düzenlenen niteliğe uygun olmayan şekilde kullanıldığı belirlendi.

Uygun olmayan kullanım neticesinde, hesaba 2020 yılında toplam 70 milyon 20 bin 673 lira yersiz kayıt yapıldı.

Sayıştay’ın BTK raporundan öne çıkan diğer bulgular ise şöyle:

* Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ile BTK arasında 10 Ocak 2018 tarihinde imzalanan Siber Güvenlik Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında yürütülen mali işlemler muhasebe hesaplarına mevzuata uygun olarak kaydedilmedi.

* 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanununa, 19 Şubat 2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6518 sayılı Kanunla eklenen Ek 2’nci maddesi ile getirilen sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin düzenleme kanunun amaç ve kapsamına uygun kullanılmadı.