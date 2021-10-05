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Yaramazlara biraz batar!

Game of Thrones hayranlarına müjde: House Of The Dragon’dan ilk fragman geldi

İzlenme rekorları kıran Game of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinden ilk fragman geldi.

George R. R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan ve Game of Thrones’un 300 yıl öncesinde geçecek House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanıyor.

Doctor Who dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Matt Smith, Daemon Targaryen karakterini üstlenirken, Emma D’Arcy de onun yeğeni Rhaenyra Targaryen’i canlandırıyor.


Dizide Paddy Considine, Viserys Targaryen’i oynarken Rhys Ifans da Otto Hightower’a hayat veriyor.

Her ne kadar birden fazla Game of Thrones spin-off’unun hazırlık aşamasında olduğu bilinse de ekranlara ilk House of the Dragon gelecek.

Variety’ye verdiği yeni röportajda diziye dair konuşan HBO ve HBO Max’in içerik yöneticisi Casey Bloys, House of the Dragon’ın halihazırda çekimleri yapılan tek spin-off olduğunu söylemişti. Ancak 10 dizinin daha senaryo çalışmaları sürüyor.

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