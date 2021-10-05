Akşener, ‘millet ittifakı’nın adayını merak edenlere ‘yol gösterdi’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Seçim kararı ilan etsinler. 13’üncü cumhurbaşkanı olarak seçilecek kişinin kim olduğunu öğrenirler” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Merkezi’ne düzenlediği ziyarette Akşener’e genel başkan yardımcıları Koray Aydın, Uğur Poyraz ve Cihan Paçacı eşlik etti. Akşener ve Babacan iki saatlik görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Babacan, ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’le ilgili altı partinin çalışma hazırlayıp toplumla paylaştığını, sonra da bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğunu dile getirdi.

DEVA Partisi lideri, bugün saat 17:00’de de altı partinin temsilcisinin üçüncü kez bir araya geleceğini belirterek “Ve bu çalışmaları mümkün olduğunca tek bir çalışma haline getirmenin istişaresini yapacaklar. Biz bu çalışmayı çok önemsiyoruz” dedi.

‘Seçim ilan edin, öğrenirsiniz’

Akşener, katıldığı bir televizyon programında söylediği “Başbakan olacağım” sözlerine açıklık getirdi: “Ben ‘Cumhurbaşkanı adayı değilim’ dedim net bir şekilde. Gazeteci olarak siz bana ‘Cumhurbaşkanı adayı değilsiniz, nereye adaysınız’ dersiniz; nitekim o soruldu. Dolayısıyla ben de ‘Başbakanlığa adayım’ dedim.”

İYİ Parti lideri, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına dair de şunları söyledi: “Türkiye’de ekonomi baş aşağı, hukukun üstünlüğü gitti gukuk oldu, adalet ortadan kalktı; böyle bir ortamda buralara kafa yormak varken 24 saat ‘cumhur ittifakı’nın bileşenleri eğer ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayını merak edip, çeşitli sıfatlar ekliyorsa bu işte bir durum var demektir. Dolayısıyla kendilerine tavsiyem hemen bir seçim kararı ilan etsinler. 13’üncü cumhurbaşkanı olarak seçilecek kişinin kim olduğunu öğrenirler.”