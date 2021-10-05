Araştırma: BioNTech’in etkinliği ikinci dozdan altı ay sonra yüzde 47’ye düşüyor

ABD sağlık kuruluşlarının ek doza ne zaman ihtiyaç olduğuna ilişkin yürüttüğü çalışmalarla ilgili verilere göre Pfizer ve BioNTech’in Covid-19 aşısının etkinliği ikinci dozdan altı ay sonra yüzde 88’den yüzde 47’ye düşüyor.

Verilerle ilgili açıklama dün yapıldı ancak Lancet tıp dergisinde yayınlanan veri akademik hakem incelemelerinden önce ağustosta paylaşılmıştı.

Analizler hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede en az altı ay boyunca oldukça bulaşıcı olan Delta varyantına karşı bile aşının etkinliğinin yüzde 90 seviyesinde kaldığını gösterdi.

Veriler yaşanan düşüşün, daha bulaşıcı varyantlardan değil etkinlik oranının kendiliğinden azalmasından kaynaklandığına işaret ediyor.

Pfizer ve sağlık hizmeti sunan şirket Kaiser Permanente’den araştırmacılar, Kaiser Permanente Güney California Tıp Merkezi’nin üyeleri olan yaklaşık 3,4 milyon insanın aşının yapılmaya başlandığı Aralık 2020 ve Ağustos 2021 arasındaki elektronik sağlık kayıtlarını inceledi.

Pfizer aşılarının kıdemli başkan yardımcısı Luis Jodar, “Varyantlara dayanan analizimiz aşının Delta da dahil olmak üzere mevcut tüm varyantlara karşı etkili olduğunu gösteriyor” dedi.

Delta varyantına karşı aşının etkinliği birinci aydan sonra yüzde 93 olurken dört ayın ardından yüzde 53’e geriledi. Aşının etkinlik oranı diğer corona virüsü varyantları karşısında ise yüzde 97’den yüzde 67’ye geriledi.

Araştırmanın lideri Sara Tartof, “Bizim için bu veriler Delta’nın aşının korumasını tamamen aşabilen kaçak bir varyant olmadığına işaret ediyor” dedi.

Tartof, “Eğer öyle olsaydı aşılamadan sonra yüksek koruma oranlarını göremezdik çünkü aşılama işe yaramıyor olurdu. (Etkinlik oranı) düşük başlar ve düşük kalırdı” diye ekledi.

ABD Gıda ve İlaç Kurumu, Pfizer/BioNTech aşısının ek dozunun yaşlı ve yüksek risk grubundaki bazı ABD’lilerde kullanımına yetki vermişti. Bilim adamları ek dozun tavsiye edilip edilemeyeceğini görmek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.