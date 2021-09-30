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Yaramazlara biraz batar!

BioNTech’in kurucusu Türeci: Covid-19 birkaç yıl daha aramızda olacak

Almanya’da Covid-19’a karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci, salgından korkarak yaşanmaması gerektiğini, corona virüsünün birkaç yıl daha süreceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Türeci, ‘The CNBC Conversation‘ programında yaptığı açıklamada, Covid-19’un ‘halihazırda kontrol edilir hale gelmeye başladığını‘ vurguladı.


Türeci, BioNTech’in Covid-19’un yeni varyantlarını sürekli değerlendirmeye aldığını ve destek dozların tek başına koruyucu olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Covid-19 salgınından çıkış yoluna kılavuzluk edecek daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarına işaret eden Türeci, gelecekte destek dozlarının ‘her 12 ila 18 ayda bir‘ yapılabileceğini öngördü.

Türeci, öte yandan, varyantları gözlemlemek zorunda olduklarını, yeni ortaya çıkacaklarda durumun bu olmayabileceğini, böyle bir şey yaşanması halinde yeni varyanta adapte olmak konusunda hızlı davranabilmek amacıyla kendilerini hazırladıklarını kaydetti.

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