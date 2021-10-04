Diken

Yaramazlara biraz batar!

BioNTech CEO’su Şahin: Gelecek yıl aşının formülünün değişmesi gerekebilir

Covid-19’a karşı aşı geliştiren Alman BioNTech şirketinin CEO’su Uğur Şahin, corona virüsünün geçireceği mutasyonlardan korunmak için aşının formülünün değişmesi gerekebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Financial Times gazetesine konuşan Şahin, virüsün sürekli mutasyona uğrayarak bağışıklık sistemini geçmenin yollarını aradığını ifade etti. Bu sene için yeni bir formüle ihtiyaç doğmadığını belirten bilim insanı, “Ancak gelecek yılın ortalarına doğru durum farklılaşabilir” dedi.


Son dönemde dünya genelinde en çok vakaya sebebiyet veren Delta varyantının daha bulaşıcı olduğunu ama yeni bir aşı gerektirecek kadar ilk virüsten farklılık taşımadığını ifade eden Şahin, destek dozlarının yeterli korumayı sağlayacağını kaydetti.

Virüsün bağışıklık tepkisinden kaçabilecek şekilde gelecekte illa ki mutasyona uğrayacağını belirten BioNTech CEO’su, zamanı geldiğinde bu tür bi duruma uyarlanmış yeni bir formül oluşturacaklarını söyledi.

Şahin şöyle konuştu: “Virüs kendini adapte edip aramızda kalacak. Gelecek nesiller bağışıklık sisteminin bunu daha iyi idare edebileceğine dair de elimizde bir neden bulunmuyor. Bu süregiden bir evrim ve daha yeni başladı.”

Şahin’e göre gelecek yıl iki ana aşı programı yürütülecek. İlki mevcut aşılıları destekleyecek ek dozların uygulanması, diğeriyse, aşıya erişimi kısıtlı olanları aşılanması.

BioNTech’in kurucusu Türeci: Covid-19 birkaç yıl daha aramızda olacak

BioNTech’in kurucusu Türk çift NYT’ye haber oldu: Bilime adanmış bir hayat

BioNTech’in kurucu ortağı Türeci: Aşıların patent haklarının kaldırılması kötü bir fikir

 

SON HABERLER

Bir güzellik şirketi dünyayı değiştirebilir mi?

L’Oréal Grup, 2030 için yeni sürdürülebilirlik programı olan ‘Gelecek için L’Oréal’i hayata geçirerek, dünyanın acil ele alınması gereken çevresel ve sosyal sorunlarının çözümüne katkıda bulunmayı taahhüt ediyor.

Osman Kavala için bir ‘doğum günü’ yazısı…

Şu kısacık yazıyı kaleme alırken, kimilerinden yönelecek sövgü sözcüklerini, akıl ve ahlak sınırlarını aşan olası tepkileri bilerek yazmak rahatsız edici ve çoğunu duyup yüz yüze gelmeseniz, pek umursamasınız da can sıkıcı bir durum. Ve Osman Kavala’nın (diğerleri gibi)  bunca zamandır cezaevinde tutabilmesinin nedeni, o sövgü sözcükleri, akıl ve ahlak sınırlarını zorlayan tepkilerin verilebiliyor oluşunun, bu durumun filizlendiği siyasal ve kültürel iklim, kumaşımız. Evet, kumaşımız.

AKP, sisteme ‘rötuş’ için valilere yetki devri düşünüyor

AKP kaynakları, ‘başkanlık sisteminin özünü bozmayacak’ bazı değişikliklere gidilebileceğinin sinyalini verirken, muhalefetin ‘parlementer sisteme dönüş’ çağrılarının gerçekçi olmadığını savunuyor. Buna göre cumhurbaşkanı tarafından ataması yapılan valilik ve il müdürlüğü gibi makamlara yetki devri masada.

Kuruyan Avlan Gölü’nde hayvanlar otluyor

Antalya’nın Elmalı ilçesindeki 850 hektarlık Avlan Gölü neredeyse tamamen kurudu. Son yılların en düşük su seviyesinin görüldüğü göle kuraklık nedeniyle gelmeyen göçmen kuşların yerini küçükbaş hayvanlar aldı. Çorak araziye dönen göl tabanında hayvanlar otlarken göl çevresinde yapılan sondajlarda suyun çıktığı alan 130 metreye kadar ulaştı.

50 yılda omurgalı popülasyonu yüzde 68 azaldı

Yaban hayvanlarının popülasyonları hızla azalırken, tehlike altındaki türlerin sayısı arttı. Yetkililer, bu gidişata “Dur” diyebilmek için türlerin ve onların doğal yaşam ortamlarının tehditlere karşı en iyi şekilde korunması gerektiğini söylüyor.