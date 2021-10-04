BioNTech CEO’su Şahin: Gelecek yıl aşının formülünün değişmesi gerekebilir

Covid-19’a karşı aşı geliştiren Alman BioNTech şirketinin CEO’su Uğur Şahin, corona virüsünün geçireceği mutasyonlardan korunmak için aşının formülünün değişmesi gerekebileceğini söyledi.

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Financial Times gazetesine konuşan Şahin, virüsün sürekli mutasyona uğrayarak bağışıklık sistemini geçmenin yollarını aradığını ifade etti. Bu sene için yeni bir formüle ihtiyaç doğmadığını belirten bilim insanı, “Ancak gelecek yılın ortalarına doğru durum farklılaşabilir” dedi.

Son dönemde dünya genelinde en çok vakaya sebebiyet veren Delta varyantının daha bulaşıcı olduğunu ama yeni bir aşı gerektirecek kadar ilk virüsten farklılık taşımadığını ifade eden Şahin, destek dozlarının yeterli korumayı sağlayacağını kaydetti.

Virüsün bağışıklık tepkisinden kaçabilecek şekilde gelecekte illa ki mutasyona uğrayacağını belirten BioNTech CEO’su, zamanı geldiğinde bu tür bi duruma uyarlanmış yeni bir formül oluşturacaklarını söyledi.

Şahin şöyle konuştu: “Virüs kendini adapte edip aramızda kalacak. Gelecek nesiller bağışıklık sisteminin bunu daha iyi idare edebileceğine dair de elimizde bir neden bulunmuyor. Bu süregiden bir evrim ve daha yeni başladı.”

Şahin’e göre gelecek yıl iki ana aşı programı yürütülecek. İlki mevcut aşılıları destekleyecek ek dozların uygulanması, diğeriyse, aşıya erişimi kısıtlı olanları aşılanması.