Bahçeli’nin ‘bölücü kebapçılar’ çıkışı Twitter gündeminde: Sürpriz bir iç mihrak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” sözleriyle Twitter kullanıcılarının diline düşmekte gecikmedi.

Fotoğraf: Twitter

Bahçeli Meclis’teki haftalık grup toplantısında konuşurken gıda fiyatlarındaki artıştan söz ettiği sırada şu ifadeleri kullandı: “Yumurta, et, süt, peynir fiyatlarının artışından, çarşı, pazar, marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara, şikâyet edenlere hak veriyor, bu kardeşlerime bir şey demiyorum. Fırsatçıların üzerine gidiliyor, simsarların peşine düşülüyor, vatandaşımızın kesesine göz diken yağmacılardan da hesap soruluyor. Destekliyoruz, sonuna kadar gidilmesini istiyoruz. Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır.”

MHP liderinin bu sözlerinin ardından kebapçı kelimesi kısa sürede binlerce kez kullanılarak Twitter’da TT oldu.

Sürpriz bir iç mihrak https://t.co/ZyE6a1Zm2x — Gülsin Harman (@gulsinharman) October 5, 2021

Adana da kebapçı hücre evine yapılan baskında 2 terörist silahlarıyla beraber ele geçirildi.Teroristlerin daha önce de başka hücre evinde ki eylemelere katıldıkları tespit edildi.



G.tum Haber. pic.twitter.com/ARUXvVB9Z8 — AlainRusDelisi (@NaylonBranda18) October 5, 2021

BÖLÜCÜ KEBAPÇı TERÖRİSDLER EYLEM ESNÂSINDA İHÂLARLAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ; pic.twitter.com/HEcqEuFlJO — Şakrettin Amca® (@SakrettinAmca) October 5, 2021

bölücü kebapçı 🥸.. hayın.. acımadan kaç parça etti😠 pic.twitter.com/8X3S5iFQue — DohturBey (@DohturB) October 5, 2021

Kebapçı t ö



Fatih Terim bunu beğendi pic.twitter.com/HEqbbuog2d — Hayalci (@tutunam33958977) October 5, 2021

Ülkede terörist denmeyen grup zümre kalmayacak sanırım.



Ketö hayırlı olsun



Kebapçı Terör Örgütü ahhaha. — Prof.Dr.Lucifer (Emekli iblis) (@RetiredDevil) October 5, 2021

İçişleri bakanlığı açıklama yapmış dağda 200 kebapçı kalmış https://t.co/6kg00VuRXH — Hamza #ÖnceTürkiye🇹🇷💧 (@Musaoglv) October 5, 2021

Dış Kebapçı güçleri eylem esnasında bulduk.. pic.twitter.com/l57SV5lJ77 — askinderki (@askinderki) October 5, 2021