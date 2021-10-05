Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli’nin ‘bölücü kebapçılar’ çıkışı Twitter gündeminde: Sürpriz bir iç mihrak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” sözleriyle Twitter kullanıcılarının diline düşmekte gecikmedi.

Fotoğraf: Twitter

Bahçeli Meclis’teki haftalık grup toplantısında konuşurken gıda fiyatlarındaki artıştan söz ettiği sırada şu ifadeleri kullandı: “Yumurta, et, süt, peynir fiyatlarının artışından, çarşı, pazar, marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara, şikâyet edenlere hak veriyor, bu kardeşlerime bir şey demiyorum. Fırsatçıların üzerine gidiliyor, simsarların peşine düşülüyor, vatandaşımızın kesesine göz diken yağmacılardan da hesap soruluyor. Destekliyoruz, sonuna kadar gidilmesini istiyoruz. Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır.”


MHP liderinin bu sözlerinin ardından kebapçı kelimesi kısa sürede binlerce kez kullanılarak Twitter’da TT oldu.

Bahçeli’den başkanlık sistemine tam destek: Güçlenerek devam etmeli

SON HABERLER

Müsilaj örümcek ağı gibi her yeri kaplamış

TBMM Müsilaj Komisyonu, Marmara Sualtı Merkezi Kurucusu Meltem Taşdelen ve ekibiyle birlikte dalış gerçekleştirerek, Marmara Denizi’ndeki vahim tabloyu ve müsilaj gerçeğini bir kez daha yerinde tespit etti.

Selvi, ‘bağımsız’ anket paylaştı

İktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Abdulkadir Selvi’nin ‘bağımsız’ notuyla paylaştığı ankette “Son turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalsa oyunuzu kime verirsiniz” sorusuna yüzde 41,2 Erdoğan, yüzde 34,7’si ise Kılıçdaroğlu cevabı çıktı.