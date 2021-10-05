Bahçeli’nin ‘bölücü kebapçılar’ çıkışı Twitter gündeminde: Sürpriz bir iç mihrak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” sözleriyle Twitter kullanıcılarının diline düşmekte gecikmedi.
Bahçeli Meclis’teki haftalık grup toplantısında konuşurken gıda fiyatlarındaki artıştan söz ettiği sırada şu ifadeleri kullandı: “Yumurta, et, süt, peynir fiyatlarının artışından, çarşı, pazar, marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara, şikâyet edenlere hak veriyor, bu kardeşlerime bir şey demiyorum. Fırsatçıların üzerine gidiliyor, simsarların peşine düşülüyor, vatandaşımızın kesesine göz diken yağmacılardan da hesap soruluyor. Destekliyoruz, sonuna kadar gidilmesini istiyoruz. Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır.”
MHP liderinin bu sözlerinin ardından kebapçı kelimesi kısa sürede binlerce kez kullanılarak Twitter’da TT oldu.