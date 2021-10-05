Bahçeli’den başkanlık sistemine tam destek: Güçlenerek devam etmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlık sisteminin güçlenerek devam etmesini istedi.

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Meclis’teki haftalık grup toplantısında partililere seslenen Bahçeli, başkanlık sisteminden vazgeçilerek parlamenter sisteme dönüş çağrılarına değindi.

MHP lideri, AKP ile kurdukları ‘cumhur ittifakı’ olarak ‘Türkiye’nin yarınlarını güvenceye alma kararlılığı için birlikte hareket edeceklerini’ belirterek “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, uyum yasaları çıkarılmalıdır” dedi.

Bahçeli, anayasa tartışmaları için de şu yorumu yaptı: “Artık laiklik tartışmalarını bir kenara bırakalım, inanan-inanmayan tartışmasından vazgeçelim. Anayasa temelinde yıkıcı teklifler ancak düşmanları sevindirecektir.”

MHP lideri, erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi ya da baskın seçim olmayacağını ifade ederek, herkesin hesabını 2023’e göre yapmasını gerektiğini aktardı.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yumurta, et, süt, peynir fiyatlarının artışından; çarşı, pazar, marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara, şikâyet edenlere hak veriyor, bu kardeşlerime bir şey demiyorum. Fırsatçıların üzerine gidiliyor, simsarların peşine düşülüyor, vatandaşımızın kesesine göz diken yağmacılardan da hesap soruluyor. Destekliyoruz, sonuna kadar gidilmesini istiyoruz.

Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır. Bir eli yağda, diğeri balda, yediği önünde, yemediği ardında, bir giydiğine bir daha dönüp bakmayan, ama sırayı siyaset alınca sahte vicdan ve merhamet edebiyatı yapan bir avuç kaymak tabakadan, imtiyazlı azınlıktan, merdane gibi dönen devrimci bozuntularından öğreneceğimiz de hiçbir şey yoktur.”