Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Parlamenter sisteme dönüş yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlık sisteminden memnun olduklarını, parlamenter sisteme dönüş olmayacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Soçi’de görüşmesinin ardından Türkiye’ye dönerken gazetecilere konuşan Erdoğan, muhalefet partilerinin parlamenter sisteme dönüş talebini yanıtladı.


“Asla böyle bir şey söz konusu değil” diyen cumhurbaşkanı, ‘başkanlık sistemini getiren bir iktidarın kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılmayacağını’ ifade etti.

Erdoğan, başkanlık sistemini kendilerinin getirdiğini, bundan da memnun olduklarını belirterek bu sistemle alınan mesafenin de farkında olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Eski sistem demek, yamalı bohça demektir. Eski sistem demek, sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir. Eski sistem demek, kesinlikle sağlıklı bir yönetim biçiminin olmayışı demektir. Olay bu kadar basittir.”

Marketlere ceza yoldaymış

Erdoğan, son günlerde yeniden gündem gelen ‘fahiş fiyatlar’a dair şunları söyledi: “Şu anda zincir market dediğimiz bu güçlü marketler bu işin ağırlığını oluşturuyor. Bunların bir de alt yapıları var. Bu alt yapılar da ciddi manada bu işin beslemesi oluyor. Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Böyle bir durum söz konusu. Biz kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız da denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor. Bunu da devam ettireceğiz. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi bir şekilde denetleyeceğiz.”

Kulis: AKP ‘yüzde 50 + 1’i masaya getirebilir

Altı parti parlamenter sistem için yeniden masada

SON HABERLER

‘Asım’ın nesli’nin akıbeti

AKP’nin gençlere olan öfkesi, kendi geri gelmeyecek gençliğine duyduğu hasetten besleniyor sanki. Kendi etrafındaki dar paça pantolon, janti takım elbise, elit-muhafazakarların ‘Asım’ın nesli’ taklidi hariç, hiçbir gençlik tezahürüne tahammülü yok. Ve kaderi, büyük ihtimalle o en çok nefret ettiklerinin elinde.

YouTube, aşı karşıtı kanalları kapattı

YouTube, uzmanların Covid-19 aşılama sürecinin yavaşlamasından kısmen sorumlu tuttuğu aşı karşıtlarının kanallarını kapattığını ve dezenformasyon yasağını tüm aşıları içine alacak biçimde genişlettiğini açıkladı.

Yenilenmiş cep telefonunda vergi düşürüldü

Yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelik kapsamında kullanılmış cep telefonlarının yenilenerek garantili olarak teslimlerinde yüzde 1 katma değer vergisi (KDV) uygulanacak.