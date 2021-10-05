Sancar duyurdu: HDP, muhalefetle dört konuda müzakereye hazır

HDP’nin eş genel başkanı Mithat Sancar, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında ittifak tartışmalarını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kürt sorunu yoktur” çıkışını değerlendirdi.

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Meclis’teki grup toplantısında konuşan HDP lideri, partisinin 27 Eylül’de açıkladığı deklarasyondan bahsetti.

Sancar, deklarasyondaki amacın ‘ne birileriyle pazarlık ne de birilerine ayar verme derdi’ olduğunu, herkese demokratik ortak yaşamı birlikte kurmaya davet anlamına geldiğini dile getirdi.

HDP’li siyasetçi, milletvekili seçimlerindeki tutumlarının demokrasi güçleri ve ezilenlerle yürüdükleri mücadele birliğini büyütmek olduğunu belirtti.

Sancar şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığına tutumumuz da açıktır. İsimler üzerinden değil, deklarasyonda da altını çizdiğimiz temel ilkeler çerçevesinde ve müzakere anlayışı içinde hareket etmektir. Bu ilkeler, sorunları çözmek, ülkeyi birlikte yönetmek ve halklara onurlu bir gelecek yaratmak için yol gösteriyor.”

İttifak arayışları olmadığını söyleyen HDP eş genel başkanı, muhalefet ile seçim güvenliği, geçiş süreci, demokrasi ve barış konularında müzakereye hazır olduklarını duyurdu.

‘Kürt sorunu’ tartışması

Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorununun çözümü için “HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” sözü üzerine başlayan tartışmayı değerlendirdi.

Partilerinin Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne talip olduğunu belirten Sancar, HDP’nin muhatap olduğunu dile getirdi.

HDP lideri, Erdoğan’ın “Kürt sorunu yoktur” açıklaması için de şunları söyledi: “Kürt sorunu çözüldüyse demokrasi ve barış için mücadele eden siyasetçileri neden rehin alıyorsunuz? Türkiye’nin üçte birinde seçim sonuçlarını yok sayan bir anlayış Kürt sorununu çözmüş olabilir mi? Madem çözdünüz neden hala panzerler Kürt çocukları ezerek öldürüyor? İnkâr siyaseti uzun süre Kürt yoktur laflarıyla yürütüldü. Hayat ve mecburiyet bir yere kadar izin verebiliyor buna. Kürt yoktur demeye cesaret edemiyor kimse artık. Bu sefer Kürt sorunu yok demeye başladı. Kürt sorunu vardır noktasına gelindi.”