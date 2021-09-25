Demirtaş’tan Kürt sorunu açıklaması ve 10 Kürtçe çocuk kitabı önerisi

Kürt sorunu tartışmalarıyla ilgili konuşan tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kürtçe’ye çevrilmiş 10 çocuk kitabı klasiği önerdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorunuyla ilgili açıklamalarına yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur” demişti. Bahçeli’den birkaç gün sonra konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, “Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur…Türkiye’de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik” ifadesini kullanmıştı.

ARAM Yayınları’nın, aralarında Pollyanna, Robin Hood ve Pinokyo’nun da olduğu çocuk klasiklerini Kürtçeye çevirip yayımladığını kaydeden Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden şunları aktardı: “Kitap alacak imkanınız yoksa lütfen bana ulaşın. Sizlere 10 kitaplık bu setle birlikte Kürtçe sözlük ve gramer kitabı da gönderebilirim. Bakın, bu önerdiğim Kürtçe çocuk romanlarını okuyup anlayabilecek Kürt çocuğunun sayısı o kadar az ki artık. ‘Asimilasyon bitti’ diyenler, ‘Kürt sorunu çözüldü’ diyenler yalan söylüyorlar. Lütfen biraz empati yapın, kendi çocuğunuza da anadilinin unutturulduğunu bir düşünün.

Maalesef, bugün milyonlarca Kürt çocuğu kendi anadilinde okuyup yazamıyor. Evet, birlikte yaşamalıyız. Evet, eşit olmalıyız. Evet, Türkiye ve cumhuriyet hepimizindir. O halde, Kürt çocuklarının kendi anadillerinde okuyup yazmalarının kime ne zararı olacak? Ayrıca Kürtçe okuyup yazmak ve konuşmak için Kürt olmak da gerekmiyor. Tıpkı İngilizce bilmek için İngiliz olmak gerekmediği gibi. O nedenle bu Kürtçe kitap setini, isteyen Türk kardeşlerime de memnuniyetle hediye etmek isterim.”

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal ve İttifakları’ belgeselinde Kürt sorununun çözümü için meşru organa ihtiyaç olduğunu belirterek “HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” demişti.

HDP’nin eski eş başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına “Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır” karşılığını vermişti. HDP ise muhatabın Meclis olduğunu kaydetmişti.

halk.com.tr yazarı Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, Temelli’nin sözleri için “Bizim için bu konuda tek adres var, o da Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Parlamento dışında bir adres yoktur. İmralı da Kandil de muhatabımız değildir” ifadesini kullanmıştı.

HDP de, Van milletvekili Temelli’nin “Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır” sözleri üzerine peş peşe ‘düzeltme’ yaptı.

Yaklaşık beş yıldır tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla yazılı açıklama paylaşan Demirtaş şunları kaydetmişti: “Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir. Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz.”

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Sancar, CHP liderinin açıklamasını olumlu bulduklarını belirterek “Kalıcı bir barış istiyorsak, çok geniş toplumsal mutabakat ve meşruiyete ihtiyaç var. Çözümün adresi Meclis’tir, hiçbir aktör göz ardı edilemez” demişti.