‘Fi’ davası: Kohen’den Sayan’a icra takibi

Yazar Azra Kohen ‘Fi’ isimli kitabında kendisinden intihal yaptığını öne süren Başak Sayan’a açtığı davada kazandığı tazminatı almak için icra takibi başlattı.
‘Fi-Çi-Pi’ üçlemesinin yazarı Azra Kohen, üçlemenin ilk cildi ‘Fi’nin kendi kitabı ‘Bağlanma Korkusu’yla aynı olduğunu öne süren oyuncu ve yazar Başak Sayan’a 2017 yılında 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.
Mahkeme, Aralık 2020’de dava sonucunda kitapta intihal olmadığını belirlemiş, Sayan’ın Kohen’e 150 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.
Sözcü’den Fahrettin Öztürk’ün haberine göre Kohen, avukatı aracılığıyla İstanbul 2’nci İcra Müdürlüğü’ne başvurdu.
Kohen, Sayan’ın kararlaştırılan tazminatı ödemediğini belirterek, faiz dahil 250 bin 142 lira 6 kuruşluk icra takibi başlattı.