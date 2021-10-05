Depresyon için kapama düğmesi: Deneysel beyin implantı tedavisi başarılı

Yıllardır tedavi edilemeyen ağır depresyon hastası, deneysel bir tedaviyle sonunda huzur buldu. Epilepsi hastalarına yönelik geliştirilen beyin implantı 36 yaşındaki kadının hayatını değiştirdi.

Fotoğraf: University of California San Francisco

ABD’li bilim insanları, kafatasına yerleştirilen ve beyne bağlanan implantın ağır depresyonu tespit edip tedavi edebileceğini belirtti.

Bir yıl önce Sarah isimli hastaya takılan kibrit kutusu büyüklüğündeki cihaz, sürekli açık olan bir tür düğme gibi. Hastanın beyninde depresyon semptomlarını algıladığında devreye giriyor.

California San Francisco Üniversitesi’nde çalışmayı yürüten Dr. Katherine Scangos, “Bu tedaviyi başlattığımızda hastamızın depresyon semptomları çözüldü ve oldukça kısa bir sürede remisyona girdi. Tıpkı bir düğme gibi” dedi.

İlk hasta

Bu deneysel tedavinin uygulandığı ilk hasta Sarah’nın antidepresan ve elektrokonvülsif terapi (elektroşok) dahil denediği bütün tedaviler başarısız olmuştu.

İmplantın takılması için yapılan operasyonda kabloların beynine bağlanması için kafatasına küçük delikler açıldı. Cihazın kendisi de saç dersinin altına kemiğe yerleştirildi. Bütün bunlar sırasında genel anestezi altında uygulandığından Sarah bir şey hissetmedi.

İmplantın takılma işlemi biraz ürkütücü gelse de Sarah, bünyesindeki herhangi bir rahatlama ihtimalinin yıllardır yaşadığı karanlıktan daha iyi olduğunu söyledi: “Bütün olası tedavi seçeneklerini tüketmiştim. Günlük hayatım çok sınırlı haldeydi. Her gün işkence gibiydi. Nadiren hareket ediyor ya da bir şey yapıyordum. İmplant ilk açıldığında hayatımın gidişatı bir anda düzeldi. Yaşamak yeniden keyifliydi. Birkaç hafta içinde intihar düşüncelerim yok oldu.”

Bir yılın ardından Sarah herhangi bir yan etki yaşamadı.

Araştırmacılar Nature Medicine dergisinde yayınlanan makalelerinde kişiselleştirilmiş bir tedavi yöntemi olan implantın daha geniş kitlelerce kullanımı için yıllarca araştırma yapılması gerektiğini belirtti. Ancak tedavi edilemeyen ağır depresyon hastaları için küçük bir umut ışığı olduğu vurgulandı.