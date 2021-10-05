BioNTech’te 3’üncü doz kararı: Kime ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, iki doz BioNTech aşısı olanlara 3’üncü dozu bilim kurulu gündemine aldı. Aşılı olanların antikor seviyesini ölçen bakanlık, önümüzdeki günlerde 3’üncü doz BioNTech aşısının kimlere, ne zaman uygulanacağını duyuracak.

Fotoğraf: AA

Dünya genelinde varyantların Covid-19 vakalarını yeniden artışa geçirmesi nedeniyle bazı ülkeler üçüncü doz aşılamaya geçmişti.

Aşılamada dünyada çapında en yüksek orana sahip ülkelerden birisi olan İsrail de bu kapsamda üçüncü doz aşılamaya başlamıştı. BioNTech aşısının kullanıldığı ülkede daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz yapılmasına karar verilmişti. Son olarak da 29 Ağustos’ta 12 yaş üstü kişiler bu gruba eklenmişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bünyesinde düzenlenen panelde, Pfizer-BioNTech 3’üncü doz aşısının yaşlılar için uygun olduğu yönünde tavsiye kararı çıkmıştı.

ABD sağlık kuruluşlarının ek doza ne zaman ihtiyaç olduğuna ilişkin yürüttüğü çalışmalarla ilgili verilere göre Pfizer ve BioNTech’in Covid-19 aşısının etkinliği ikinci dozdan altı ay sonra yüzde 88’den yüzde 47’ye düşüyor.

Verilerle ilgili açıklama dün yapıldı ancak Lancet tıp dergisinde yayınlanan veri akademik hakem incelemelerinden önce ağustosta paylaşılmıştı.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, konuyla ilgili Türkiye’de de çalışmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı’nca bilim kurulu gündemine alınan ‘BioNTech’lilere 3’üncü doz aşının kimlere ne zaman yapılacağı’ milyonlarca vatandaştan alınan antikor sonuçlarına göre açıklanacak.

Buna göre, aşılama zamanının yaş, cinsiyet ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde değişiklik gösterebileceği öğrenildi. Çalışmayla, iki doz Sinovac, bir doz BioNTech aşısı olanların da yeniden ne zaman aşı olacakları belirlenecek.

Bakan Koca ‘Koruyuculuk düşebilir’ demişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda 31 milyon aşılı vatandaşın incelendiğini, çalışma sonuçlarında üç doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastane ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğunun anlaşıldığını söylemişti.

‘Sinovac’a 3’üncü doz, Delta nedeniyle önerildi’

Konuyla ilgili bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz şunları söyledi: “Sinovac (inaktif aşı) olanlara 3. doz aşı önerisi, Delta varyantının hızlı bulaşma ve aşıdan kaçma özelliği nedeniyle oldu. Çünkü inaktif aşılarda istenilen tam koruma üçüncü hatırlatma dozuyla gerçekleşiyor. mRNA (BioNTech) aşılarında, aşı üreticilerinin ‘8 ila 12 ay arasında koruyor’ söylemleri sonrasında, bu konunun aksine yönelik herhangi geniş çaplı bir çalışma tamamlanmadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sürenin öne çekilmesi mümkün olabilecek. Coronavirüse karşı bağışıklığın önemli göstergelerinden biri olan nötralizan antikor seviyesinin, bence en az 1/20’nin üzerinde olması gerekiyor. İleride yapılacak çalışmalar aşının 3. doz zamanını belirleyecek. Türkiye’de de bu araştırmayı Sağlık Bakanlığı bazı merkezlerde yapıyor. Çalışma tamamlandıktan sonra iki doz mRNA aşısı olanlar için 3’üncü doz aşının ne zaman yapılacağı açıklanacaktır.”