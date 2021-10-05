Kılıçdaroğlu: Hükümet yeraltı dünyasından talimat alıyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şu anda hükümeti yöneten, talimat veren yer altı dünyasıdır” dedi.

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Meclis’te partisinin grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren CHP lideri, şirketlerin vergiden kaçınmak için vergi cennetlerine para transferlerini mercek altına alan gazetecilik çalışması ‘Pandora Belgeleri’ne değindi.

CHP lideri, “Siz devleti yöneteceksiniz, sizin aileniz Man Adası’nda şirketler kuracak oradan paralar gelecek, siz vergi ödemeyeceksiniz” dedi.

‘Türkiye’yi çamaşırhaneye çevirdiniz’

Kılıçdaroğlu, 2006’da bir kanun çıkarıldığını, vergi cennetlerinden gelen paralar için yüzde 30 vergilendirileceğini belirterek, vergi cennetlerinin bir kararnameyle açıklanması gerektiğini ifade etti.

CHP lideri, “Bu kararname niçin çıkmıyor? Ben söyleyeyim. Uyuşturucu baronlarının paraları, rüşvet paraları için çıkmıyor. Türkiye’yi kocaman bir çamaşırhaneye çevirdiniz” yorumunu yaptı.

‘Kara kışta göreceksiniz’

Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınmak istenmesine de tepki göstererek, “Ankara’nın içini boşaltıyorlar. Merkez Bankası’nı İstanbul’a nasıl taşıyacağız, derdindeler. 72 katlı bina yapmışlar. Allah inandırsın o binayı öğrenci yurdu yapacağım. Merkez Bankası Ankara’da kalacak” dedi.

Ekonomideki gidişatı değerlendirirken ‘kara kış’ uyarısı yapan CHP lideri, yoğun zam dönemine girileceğini söyledi.

Vatandaşların faturalarını ödeyemediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Kara kış geliyor. İnsanlar faturalarını ödeyemiyor. Daha zamlar gelmedi. Kara kışta göreceksiniz Erdoğan ekonomisini. Yağmur gibi zamlar gelecek. Bu zamlarla kim mücadele edecek” diye sordu.

‘Sen bedava yaşıyorsun’

Erdoğan’ın market alışverişi sonrası “Fiyatlar uygun” açıklamasına da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Sen elektrik, doğalgaz, su ödemezsin. Sen bedava yaşıyorsun, her şey bedava sana” diye seslendi.

CHP lideri, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen uyuşturucu ticareti tartışmalarına ve uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin ortadan kaybolmasına atıfla, ‘iktidarın yeraltı dünyasından talimat aldığını’ öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Şu anda hükümeti yöneten, talimat veren yer altı dünyasıdır. Dilovası’nda uyuşturucu yakalandı, Mersin Limanı’nda yakalandı. Soruşturulan kim? Yakalanan kim? Zindaşti’yi serbest bırakan kim? İki askerimiz yakılarak öldürüldü. Talimatı veren IŞİD’li unsur Türkiye’de. Bir bakıyorsunuz serbest bırakılmış. Yürekli bir gazeteci arkadaşımız yazıyor, yeniden yakalanıyor ve tutuklanıyor. Erdoğan bütün bunların karşısında neden susuyor? O adamı kim serbest bıraktı, kim talimat verdi? Sezgin Baran Korkmaz’ı önce kim tutukladı, kim serbest bıraktı? Serbest bırakan adamlarla ilgili kararı alan insanlardan birini Adalet Bakanlığı’na yardımcı yaptın. Birisini getirdin Anayasa Mahkemesi’ne üye yaptın.”

‘Artık anladılar, gidiyorlar’

Grup toplantısındaki konuşmasında sorunların çözümü için sık sık “Dostlarımızla çözeceğiz” vurgusu yapan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın en yüksek faizlerinden biriyle borçlanıyorlar. Kur arttı ne oldu? Dolar, avro yükseldi maliyeti ne oldu? 2021’in ilk altı ayında 231 milyar lira borcumuz arttı. Dolar arttı hepimizin borcu arttı. Kim ödeyecek bunu? Bu milletin fakir fukarası ödeyecek. Bütün vatandaşların Türkiye’yi bu hale getirenden demokratik yollarla hesap sorması lazım. Bazen soruyorlar, ‘Hesap sormayacak mısınız’ diye. AK Parti 2002 yılında Meclis’e geldiğinde Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurdu. İnşallah aynı şeyi yapacağız. Bütün yolsuzlukları milletin önüne koyacağız. Devletin bürokratik kademelerinden hırsızları temizleyeceğim bunun sözünü veriyorum.

Bunlar artık anladılar gidiyorlar, biliyorlar. En tepeden en aşağı kadar. ‘Madem gidiyoruz ne götürsek kar’ diyorlar. Gitmeden devletin harim-i ismetine el uzatmaktan çekinmiyorlar. Baronlara dokunamıyorlar. Hapisteki barona dokunamıyorlar. Eğer bir uyuşturucu baronu bir siyasetçiyi satın aldıysa o siyasetçi millete ne fayda verebilir? Yeni bir sayfayı açacağız.

Saray’dan talimat alıp ona göre karar veren, dava açan savcılara sesleniyorum. Siz de kendi geleceğinizi düşünün. Adaleti yerine getirmek talimat almakla olmaz. AK Parti 2002’de meclise geldiğinde ne yaptı, yolsuzları araştırma komisyonu kurdu değil mi? Evet inşallah aynı şeyi yapacağız, yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız. Bütün uzmanları çağıracağız. Denetim elemanlarını çağıracağız.

İçişleri bakanı 19 Haziran 2021’de şu konuşmayı yapıyor: Hangi meslek grubu bir çalışıyorsa, güvenlik ile ilgili meslek grupları onun 24 katı çalışmak zorundadır. Polislik bir maaş mesleği değildir. Kim öyle düşünüyorsa bir dakika durmasın, diyor. Sayın bakan senin orada bir dakika durman bile ayıptır. Sen rüşvet alanları korumuyor musun?”