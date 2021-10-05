Selvi, ‘bağımsız’ anket paylaştı

İktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Abdulkadir Selvi’nin ‘bağımsız’ notuyla paylaştığı ankette, “Son turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalsa oyunuzu kime verirsiniz” sorusuna yüzde 41,2 Tayyip Erdoğan, yüzde 34,7’si ise Kemal Kılıçdaroğlu cevabı çıktı.

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene daha var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek, seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. Öte yandan AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

Optimar’ın 19-22 Eylül tarihleri arasında 1938 kişi ile yüz yüze düzenlediği anketin sonuçlarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşesinden yayınladı.

Selvi son anketlere ilişkin de şu notu düştü: “Faturayı CHP’ye gönderen kamuoyu araştırma kuruluşlarının yayınladığı sonuçlara inanırsanız Erdoğan gidici, AK Parti yakında yüzde 10 barajının altına düşüyor. Muhalefeti iktidarlı günler bekliyor. Muhalefet de buna inanmış durumda. Sonrası, seçim gecesi yaşanacak olan hayal kırıklığı olacak. Çünkü bağımsız araştırma kuruluşlarının anketlerinde durum hiç de öyle görünmüyor.”

Selvi’nin paylaştığı ankete göre “Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz kime” sorusuna verilen yanıtlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 39,2’yle ilk sırada geliyor.

Onu, 13,6’yla Mansur Yavaş takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 8,7’yle CHP lideri Kılıçdaroğlu var. Cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıklamasına rağmen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 8,1’le dördüncü sırada. Beşinci sırada ise 7,8’le Selahattin Demirtaş geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 7’yle ağustos anketine göre üçüncü sıradan altıncı sıraya geriledi. Aynı şekilde Yavaş’ın ağustos ayı anketinde aldığı oran yüzde 16,1’dı. Selvi’ye göre bu düşüşte Yavaş ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmayıp belediye başkanlıklarına devam edeceklerini açıklamaları etkili oldu.

Listede Abdullah Gül ise 0,1’le dokuzuncu sırada yer alıyor. Abdullah Gül, ‘en beğendiğiniz siyasetçi’ anketinde de yüzde 1,4’le sekizinci sıraya girebilmiş.

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

Optimar’ın cumhurbaşkanlığı seçiminde “Son turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalsa oyunuzu kime verirsiniz” diye sorusunda yüzde 41,2 Erdoğan, yüzde 34.7 Kılıçdaroğlu cevabı çıktı. Ama kararsızların oranı yüzde 24,1’le en yüksek seviyede. Ağustos ayında Erdoğan yüzde 47,4, Kılıçdaroğlu ise yüzde 31,8’di. Son hamleler Kılıçdaroğlu’nu öne çıkarmış gözüküyor.

İmamoğlu-Erdoğan

Belediye başkanlığında devam sinyali vermesine rağmen Erdoğan’ın karşısında en çok oy alan, ikinci sıradaki aday olarak İmamoğlu çıkıyor. Erdoğan yüzde 42,6 alırken İmamoğlu’na yüzde 38 oranında bir destek çıkıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 19,5’e gerilemiş.

Yavaş-Erdoğan

Kararsızların yüzde 18,5’le en düşük olduğu seçenek bu. Ankete katılanların yüzde 42,3’ü Erdoğan derken Yavaş diyenlerin oranı yüzde 39,3 çıkıyor.

Partilerin oyu

Kararsızlar dağıtıldığı taktirde AKP yüzde 39 çıkarken CHP’nin oy oranı yüzde 24 çıkıyor. MHP’nin yüzde 10,9 çıktığı ankette İYİ Parti yüzde 9,9 oranında çıkıyor. Hakkında kapatma davası açılan HDP’nin oy oranı ise yüzde 9,1 çıkıyor.