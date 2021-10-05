Musa Orhan’ın avukatından, Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusu

Tecavüzden yargılanan Musa Orhan’ın avukatı hakaret gerekçesiyle 65 günlük adli para cezasına çarptırılan oyuncu Ezgi Mola’ya destek veren meslektaşı Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: fzaofficial.com/

Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Orhan, tutuksuz olarak yargılanıyor.

Mola da 20 Ağustos 2020’de Twitter üzerinden, “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin” diye yazmıştı.

Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek,rica,umut herşeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun ! Yazıklar olsun !!! #MusaOrhanTutuklansin — ezgi mola (@ezgimola) August 26, 2020

Oyuncu hakkında, özür dilemeyi kabul etmemesi üzerine, Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş’un suç duyurusu üzerine dava açılmış; Ezgi Mola’ya para cezası verilmişti.

Kararın ardından, sosyal medya üzerinden Mola’ya yine destek mesajları gelirken, bunlardan biri de oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu.

Abdullah, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetmişti: “Uf dicek o kadar şey var ki hangi hakaret hangi küfür karar veremiyorum. Net olan tek şey Musa Orhan’ın gerçek bir şerefsiz olduğu ve sistemi de onun yanında olduğu. O dava yüzsüzce açılabildiğinde şoklar yaşamıştık ve şimdi bi de üüüüf rezalet sonuca bak ya.”

Uf dicek o kadar şey var ki hangi hakaret hangi küfür karar veremiyorum. Net olan tek şey musa orhanın gerçek bir şerefsiz olduğu ve sistemi de onun yanında olduğu.o dava yüzsüzce açılabildiğinde şoklar yaşamıştık ve şimdi bi de üüüüf rezalet sonuca bak ya https://t.co/IlBZmuIcRW — Farah Zeynep Abdullah (@fzaofficial) October 1, 2021

Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, atılan tweet üzerine bugün Ankara başsavcılığına dilekçe vererek Farah Zeynep Abdulah hakkında, müvekkiline hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Musa Orhan’ın avukatı, daha önce sosyal medya üzerinden Ezgi Mola’ya destek paylaşımları yapan ve aralarında Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan, Selçuk Balcı, Aynur Aydın, Ayşe Arman, Engin Öztürk, Gülenay Kalkan, İbrahim Selim, Melek Mosso ve Gökhan Özoğuz’un olduğu 23 isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.