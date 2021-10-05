Otobüs biletlerinin iade süreci değişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, corona virüsü önlemleri sonrasında otobüs yolculuğu yapacak vatandaşların mağdur olmamaları için açık bilette ‘12 saat önce şartı‘nı, ‘sefer başlayıncaya kadar‘ olarak değiştirdi.

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Mevcut uygulamada, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamı iade ediliyordu. Otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise firma, bileti altı ay geçerli açık bilet olarak düzenlemek zorundaydı.

Bakanlık, virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı ve bu durumun yolcular açısından bazı mağduriyetler yaratabileceği nedeniyle uygulamada değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 6 Eylül’den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için 48 saat önce yapılan negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi kararlaştırıldı. Ancak, daha önce yolcu bileti almış olan vatandaşların, sefer başlamadan önce genelgede öngörülen asgari kriterleri sağlayamadıklarından dolayı seyahat edemedikleri, bu nedenle yolcu bileti için ödedikleri ücretin iadesini alamadıkları veya açık bilete çeviremedikleri belirlendi.”

Yeni düzenlemeyle önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar altı ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek.