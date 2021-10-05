TOGG CEO’su: Yerli otomobilde seri üretim 2022 sonunda

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, yeri otomobilde seri üretim için gelecek yılın sonunu işaret etti.
Karakaş’ın Bursa Uludağ Üniversitesi akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşma şöyle: “Tesisimizde sadece üretim yok. Bunun altını çizmek istiyorum. ‘Otomobil, fabrikadan fazlasını gerektirir’ demiştik inşaata başlarken. Tesisin içerisinde tasarım merkezi, prototiplerimizin testlerinin yapılabildiği bir merkez olarak düşünüyoruz. Bir çatı altında bütün yetkinliklerini toplandığımız bir yer olarak düşünüyoruz. Boyahanenin çatısının ve yan panellerinin kapanmaya başladığını görüyorsunuz. Önümüzdeki günlerde zaten tesisin içine ekipmanlar yerleşmeye başlayacak. Bizim buradaki planımız şu şekilde, senenin sonuna doğru imalat kısmının çok büyük kısmı bitmiş olacak.
Önümüzdeki senenin ortasına kadar da ekipmanları tamamlandıktan sonra geriye istasyon ve hat bazında aracımızın üretime hazırlanması kalıyor. Burada da planladığımız gibi ilerliyoruz. Gelecek senenin sonuna doğru seri üretime başlarız.“
Aracın malzemesinden araç entegrasyonuna ve batarya yönetim sistemlerine kadar her noktada dünyada ciddi potansiyelin olduğunu belirten Karakaş, ‘doğru zamanda doğru bir yatırım‘ yaptıklarını dile getirdi.
Aracın teknik tasarımlarını ortak paydaşlarla geliştirdiklerini anlatan Karakaş ayrıca şunları ekledi: “Numune ve prototip çalışmaları da devam ediyor. Hatta önümüzdeki günlerde çarpışma testleri dahil çalışmalar devam edecek ve bu sürecin şubat sonuna kadar sürmesini bekliyoruz. Kış testleri de var. Her testten sonra aldığımız raporlar doğrultusunda aracımızı gerekirse optimize ediyoruz. Şu ana kadar buna ihtiyacımız olmadı. O anlamda da oldukça keyifliyiz.”
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