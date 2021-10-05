Aşılanan anneler sütüyle bebeğe antikor aktarıyor

Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Covid-19’a karşı aşılanan anne adaylarının anne sütü üzerinden bebeklerine antikor aktardığını söyledi.

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Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Tekin, hamile ve emziren annelerin ‘Covid-19 aşısı olursam bebeğimde yan etki olur’ şeklindeki düşüncelerinin gerçekle alakası olmadığını söyledi.

Tekin şöyle konuştu: “Anne sütü bebeğin ilk aşısı. Anne sütünde bebeği yaşamının ilk bir yılında bütün enfeksiyon hastalıklardan koruyacak antikorlar mevcut. Gebeliği esnasında Covid-19 enfeksiyonu geçiren annelerin antikorlarının doğumdan sonra süte geçtiği ve bebeklerine anne sütü yoluyla iletildiği yapılan çalışmalarda gösterildi.

Ayrıca özellikle mRNA aşılarıyla ilgili dünyada geniş veriler var. Bunlarda görüyoruz ki gebeliği sırasında mRNA aşısı ile aşılanan anne adayları hem göbek kordonu hem de anne sütü üzerinden yüksek oranda bağışıklık sağlayıcı antikor üretip doğum sonrası bebeğe geçiriyor.

Bu antikorlar hastalığı geçirenlere göre çok daha fazla. Dolayısıyla anne adayları gebeliği esnasında aşı olmuşsa vücudunda aşı sonucu oluşan antikor yanıtını doğumdan sonra bebeğine de anne sütü aracılığıyla iletebileceğinin bilincinde olmalı.”

Prof. Dr. Tekin ayrıca annelerin eğer aşı olmamışlarsa emzirme döneminde de aşı olabileceğini ve bunun herhangi bir yan etkisinin bulunmadığının araştırmalarla kanıtlandığını ekledi.

Bebeklerin doğumdan sonra ilk bir saat içerisinde anne sütüyle buluşması ve altı ay kesintisiz anne sütüne devam etmesinin çok büyük önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü de bebeklerin ilk altı ayında sadece anne sütü, altı ay sonrasında ise ek gıdaya ilave olarak iki yıla kadar anne sütüne devam edilmesini öneriyor.