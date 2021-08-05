Akşam Postası / 5 Ağustos 2021

‘Help Turkey’ paylaşımlarına soruşturma

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Ankara başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili ‘Help Turkey’ (Türkiye’ye Yardım Edin) etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil ettiği iddia edilen paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Peker döndü: Cumartesi çok önemli olaylar zinciriyle ilgili paylaşımda bulunacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Cumartesi günü ses kayıtlı, Whatsapp yazışmalı çok önemli olaylar zinciriyle ilgili paylaşımda bulunacağım” dedi.

Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe

Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe kararı alındı.

Erdoğan: Faizlerde düşüşe geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ağustos ayının kırılma noktası olduğunu ve enflasyonda düşüşün görüleceğini belirterek, bununla birlikte faizlerde de düşüşe geçileceğini söyledi.

İddia: Tarım ve Orman Bakanlığı hacklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait sitelerin siber saldırıya uğradığı ve ülkeye ait tüm tarım ve hayvancılık verisinin kaybedildiği öne sürüldü.

Koca: Aşı olmayandan PCR testi isteyebiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sinema, tiyatro, şehirlerarası otobüs, uçak gibi insanların yan yana oturduğu yerlerde, Covid-19 aşısı olmayanlardan PCR testi istenebileceğini söyledi.

Ümitcan Uygun bir kez daha gözaltında

Fotoğraf: DHA

Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, bir başka kadının daha ölümü nedeniyle şüpheli görülerek gözaltına alındı.

Konya’daki katliamın faili, silah zoruyla şikayetten vazgeçilmesini istemiş

Konya’nın Meram ilçesinde aynı aileden yedi kişiyi öldüren Mehmet Altun, uzlaşmak için eve gittiğini öne sürerken, kendisini belediye görevlisi olarak tanıtarak aileyi kandırdığını anlattı.

Mansur Yavaş’a ‘Togo’ incelemesi

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, ‘görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle’ soruşturma başlatılması için ön inceleme yapılmasına onay verdi.

20 milyar dolar hedefi zora girdi: Britanya’nın kararı turizmciyi yıktı

Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden birini oluşturan ancak pandemi nedeniyle hala 2019 rakamlarının çok altında seyreden turizm sektörünü, Muğla ve Antalya gibi önemli destinasyonlarda devam eden yangınlar ve Britanya’nın Türkiye’yi kırmızı listede tutmaya devam etme kararıyla daha da zor günler bekliyor.

İstanbul’da su tüketiminde rekor üstüne rekor

İstanbul’da su tüketimi, sıcaklıkla doğru orantılı artış gösteriyor. Tüketim son üç günde tarihin en yüksek seviyelerinde.

Olimpiyat oyunlarında karatede ilk madalya

Fotoğraf: AA

Eray Şamdan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda karatede erkekler kumite 67 kiloda gümüş madalya kazandı.

46 milyon liralık pangolin pulu, pençesi ve fildişine el kondu

Nijerya’da, polis, yaban hayatı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bulunan, piyasa değeri 22 milyar naira (45,62 milyon lira) olan pangolin pulu, pençesi ve fildişine el koydu. Bunun rekor olduğu belirtildi.

Tayland’da, mercanlara zarar veren kimyasal içeren güneş kremleri yasaklandı

Tayland, deniz milli parklarında, mercanlara zarar veren kimyasal maddeleri içeren güneş kremlerinin kullanılmasını yasakladı.