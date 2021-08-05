Yangınlarda son durum | Köyceğiz’de bir mahalle daha boşaltıldı

Diken, Türkiye’nin güney ve batısında devam eden orman yangınlarından gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…

5 Ağustos 2021

Köyceğiz’de bir mahalle daha boşaltıldı

07:38 Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Ağla Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ederken söndürme çalışmalarına gönüllüler de destek veriyor. Yangın, bölgedeki rüzgar ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde güçlükle yürütülüyor.

Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümü tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Vatandaşların yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı. Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

Karacasu’daki yangına müdahale sürüyor

04:14 Aydın’ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Alemler Mahallesi’ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde iki gün önce başlayan orman yangınına ekipler çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikseriyle müdahale ederken, vatandaşlar da kazma ve küreklerle mücadeleye destek veriyor. Karacasu Kaymakamlığı’nca yapılan açıklamada bir mahallenin tedbir amaçlı kısmen tahliye edildiği bildirilmişti.

Muğla’da yangın Menteşe ilçesine ulaştı

03:19 Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi’ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı.

Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.

Bölgede, valilik, Türk Kızılay ve belediye ekipleri tarafından yardım koordinasyon merkezi oluşturuldu.

Yangın Kemerköy Termik Santrali’nin bahçesinde

Fotoğraf: AA

02:46 Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, Yeniköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kemerköy Termik Santrali’nin bahçesine ulaştı.

Hava araçlarının ve kara ekiplerinin müdahalesine rağmen ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali’nin tel örgülerini de aşarak santralin bahçesine kadar geldi.

Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Termik santralin bulunduğu yerleşkeye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ören Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar da kontrollü olarak bölgeden ayrılıyor. Bazı vatandaşların özel araçlarıyla gitmeleri nedeniyle kara yolu ulaşımı durdu, bunun üzerine askeri gemiler tahliye için sahile yanaştı.

Ören Mahallesi’nden Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kurtarma gemisine alınan 300’den fazla kişi Bodrum ilçesindeki Cruise Port iskelesine götürülüyor.

Yangının, bir üst noktadaki Yeniköy Termik Santrali’ne ulaşmaması için de büyük bir mücadele ortaya konuluyor.

Yangın termik santralin tel örgülerine kadar ulaştı

Fotoğraf: AA

01:57 Muğla’nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali’nin tel örgülerine kadar yaklaştı. Türkevleri Mahallesi’ndeki yangın sarp ve kayalık arazide, zaman zaman da yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürüyor.

Aydın’da bir mahalle tahliye edildi

00:46 Aydın’ın Karacasu ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle bir mahalle kısmen tahliye edildi.

Karacasu Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ilçede devam eden orman yangının, gece saatlerinde yeniden parladığı ve Bereketli Mahallesi’ndeki bazı evlere 500 metre kadar yaklaştığı bildirildi.