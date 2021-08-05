‘Aşı zorunluluğu’nda özel üniversitelerden ilk adım

Vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi sonrası özel üniversiteler aşı zorunluluğu için harekete geçmeye başladı.

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Dünya’dan Yasemin Salih’e konuşan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan, “Öğrenci olmazsa üniversite olmaz. Bu nedenle yeni dönemde kampüslerde aşıyı zorunlu kılma fikrindeyiz. ‘Aşısı olmayan kampüse gelmesin‘ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Okan Üniversitesi yönetiminin ‘aşı zorunluluğu‘ fikrinde plan ise öğrencilerin aşı kararsızlığını ikna yoluyla aşmak.

Hukuk profesörü olan Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak ise olayın bireysel özgürlüklerle ilgili olan kısmını şöyle değerlendirdi: “Elbette bireylerin aşı olmama özgürlüğü var. Ancak hukuksal boyutta, bir özgürlük toplum sağlığını etkiliyorsa bu farklı değerlendirilebilir. Biz üniversite olarak yasak koyamayız. Talebimiz bunun, daha üst merci tarafından belirlenmesi. Bu, daha önce de bu ülkede yapıldı. Aşı zorunluluğu getirilerek Türkiye birçok salgın hastalığı tarihe gömdü. Bugün de aynı karar alınabilir.“

Daha önce devlet üniversitelerinden Marmara’da yönetim, yüz yüze eğitime katılacak öğrencilere aşı zorunluluğu geleceğinin sinyalini vermişti. Kadir Has Üniversitesi’nin de iki doz aşı yaptırmayan kimsenin okula alınmayacağına dair bir e-posta gönderdiği öne sürülmüş, ancak bu resmen duyurulmamıştı.

Türkiye’de günlük vaka sayısı 25 bini aşarken, ölü sayısı da iki aylık aranın ardından 100’ün üstüne çıkmıştı.

Son 1,5 yıldır eğitimin büyük bölümünün uzaktan devam ettiği üniversitelerde kapıların ise 13 Eylül’den itibaren açılması bekleniyor.