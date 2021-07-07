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Yaramazlara biraz batar!

Marmara Üniversitesi’nde yüz yüze eğitime katılımda ‘aşı kriteri’

Marmara Üniversitesi, yüz yüze eğitime katılacak öğrencilere aşı zorunluluğu geleceğinin sinyalini verdi.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de bugüne kadar 55 milyon doz aşı yapılırken, 36,7 milyon kişiye bir, 16,1 milyon kişiye iki doz aşı uygulandı. Halihazırda 18 yaş üstü herkes aşı olabiliyor.


Üniversitenin açıklamasında, salgının eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına yol açtığı, Türkiye’nin aşılama konusunda toplumun geniş kesimlerine ulaşıldığı belirtildi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının güz döneminde yüz yüze eğitime geçilebilmesi için aşılama çalışmalarının öneminin ortada olduğu kaydedilen açıklamada, “Marmara Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılabilmeleri için aşı olmalarını beklediğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşırız” dendi.

Salgın nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitime geçen yıl ara verilmişti ancak eylülde eğitimin yeniden başlaması bekleniyor.

Öte yandan DHA’nın haberinde Kadir Has Üniversitesi’nin geçen günlerde iki doz aşı yaptırmayan kimsenin okula alınmayacağına dair bir e-posta gönderdiğinin öne sürüldüğü bilgisine yer verildi. Okuldan henüz açıklama yok.

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