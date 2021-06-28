Van valisi: Aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir

Kısıtlamalar, hastalık korkusu, salgının körüklediği ekonomik sorunlar toplumun büyük kısmının psikolojisini olumsuz etkiledi. Bir de hastalanıp ölümle burun buruna gelen, hala etkilerini hissedenler ve yakınını kaybedenler var. Belki de sanatseverleri uzun bir aradan sonra ‘açık havada’ tiyatroyla buluşturan Şehir Tiyatroları, ‘bu ağır havayı’ biraz olsun dağıtmak için ‘Pollyanna’yı seçmişti ilk oyun olarak.