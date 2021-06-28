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Yaramazlara biraz batar!

Van valisi: Aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Bir süre sonra aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir” dedi.

Fotoğraf: AA

Kentteki aşı çalışmalarıyla son durum hakkında bilgi veren Bilmez, şöyle konuştu:


“Aşı sıralamasında Türkiye’de ilk beşe girmemiz gerekiyor. Aşılamada başarı sağlayamazsak bazı kısıtlamalara gidebiliriz. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirlerarası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir. Vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için şimdiden aşılarını yaptırmaları gerekiyor.”

Vali Bilmez, ayrıca kentte sekiz Delta (Hint) varyantının tespit edildiğini açıkladı.

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