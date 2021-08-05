Yunanistan 17 aydır kapalı bulunan Türkiye sınır kapılarını açtı

Yunanistan, corona virüs nedeniyle yaklaşık 17 aydır kapalı tuttuğu Türkiye’yle sınır kapılarını geçişe açtı.

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Yunanistan Sivil Havacılık Servisi tarafından yayınlanan 5 Ağustos tarihli seyahat direktifinde, kara, deniz ve hava sınır kapılarının Türk vatandaşlarına haftalık 1500 kişi sınırıyla giriş ve çıkışa açıldığı belirtildi.

Giriş için yolcuların en az 14 gün önce aşılanmış olması veya son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi vermesi gerekiyor. Son iki ila dokuz ay içerisinde corona virüsü atlattığına dair belge bulunduranlar da geçiş için bu evrakı kullanabilecek.

Girişte aşı yaptırmamış kişilere ayrıca duruma göre hızlı test yapılabilecek. 12 yaş ve altındaki çocuklar için ize ülkeye girişte test zorunluluğu bulunmuyor.