114 vekil aranıyor: Orman ve kıyıların yağmalanması engellenebilir!

Ormanlar ve kıyıları yağmaya açabilecek ‘Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali için bir fırsat var. O da 120 vekilin imza vererek Meclis’in yeniden açılmasını sağlamak. Ancak şimdiye kadar sadece üç partinin vekilinden toplam altı imza geldi; Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık.

Muhalefet partisinden birçok vekil televizyonlardan ya da sosyal medya hesaplarından Meclis’i göreve çağırıyor ama bunun gerçekleşmesi için daha fazlası lazım.

Fotoğraf: AA

17 Temmuz’da kanun Meclis’te oylanırken muhalefet milletvekillerinin ‘ret’ oyu yetersiz kaldığı için kanun geçmişti. AKP ve MHP’lilerin yanısıra İYİ Parti’den oylamaya katılan tüm isimler ‘kabul’ oyu vermişti. 284 ‘kabul’ oyuna karşı CHP ve HDP’nin toplam 50 ‘ret’ oyu yetersiz kalmış, dört Türkiye İşçi Partisi(TİP) milletvekili da oylamaya katılmamıştı.

Grafik: Türkiye Raporu

İklim ve enerji uzmanı Önder Algedik, ormanlar ve kıyıları korumak için hala bir yol olduğunu belirterek 120 vekili imzaya çağırdı: “Buldum arkadaşlar! TBMM’nin acil toplanması için cmhurbaşkanı, Meclis başkanı kararı ya da 120 vekil imzası gerekiyor! Cumhurbaşkanı çağırmaz, Meclis başkanı çağırmaz Ama 120 vekil bulabiliriz! Ne dersiniz, Meclis’i açalım, turizm kanununu geri çektirelim mi?”

Buldum arkadaşlar!

TBMM’nin acil toplanması için Cumhurbaşkanı, Meclis başkanı kararı ya da 120 vekil imzası gerekiyor!



CB çağırmaz,

Meclis Başkanı çağırmaz

Ama 120 vekil bulabiliriz!



Ne dersiniz, meclisi açalım, turizm kanununu geri çektirelim mi? pic.twitter.com/tPRgyAf91Y — Onder Algedik (@OnderAlgedik) August 2, 2021

‘Komisyonda karşı çıktık’ diyen vekiller sessiz

CHP ve HDP’den çoğunluğun oylamaya katılmadığına dikkat çektiğimiz haberimizden sonra partilerden açıklamalar gelmişti. CHP 103 vekilin bazılarının sağlık mazeretinin olduğunu bazılarının ise görevlendirildiğini bildirmiş, komisyonda da kanuna karşı çıkılıp ‘şerh’ düşüldüğünü belirtmişti. HDP aynı şekilde kendisini “Komisyonda mücadele ettik ve şerh düştük” diye savunmuştu. İYİ Parti de ‘kabul’ oyu verildiğini ancak şerh düşüldüğünü kaydetmişti.

Kanun ne diyor?

Kanun 28 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karar yetkisi Erdoğan’a verildi

Kanuna göre, kültür ve turizm gelişme bölgeleri dışında kalan orman arazileri ‘kamu yararı’ kapsamında turizm yatırımcılarına açılabilecek. Yatırıma açılacak bölgenin yeri ve sınırlarına ise tek bir isim karar verecek: Erdoğan. Belirlenen alanlardaki bütün devlet taşınmazları da turizm kapsamına alınabilecek.

ÇED raporu şartı rafa kaldırıldı

İşleyişte belediyelerin bypass edildiği kanuna göre milli parklar içinde konaklama tesisi kurma ve yat limanı tesislerinin ruhsatlandırılma yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verilecek. Bunun yanısıra tesis kurulacak alanlarda Çevresel Etki ve Değerlendirmesi (ÇED) raporu aranmayacak.

Kanunda ilgili madde hakkında şöyle deniyor: “Kararı verilen yatırımlar hakkında, yatırımın gerçekleşmesi için alınması gereken tüm izin, onay ve ruhsatlar, ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın on beş gün içinde verilir.”