CHP’den açıklama: ‘Yağma’ oylamasına katılmayanlar ‘görevli’ ya da ‘mazeretli’ydi

CHP, Diken’in ‘Muhalefet ret oyu vermemiş: Orman ve kıyıların yağmalanmasının önü açıldı’ başlıklı haberine ilişkin açıklama yaptı.

Haberde 17 Temmuz’da Meclis’ten geçen ‘Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ oylamasına muhalefet partilerinden çoğu isimin katılmadığına dikkat çekiliyordu. Bu bağlamda CHP’li 103 milletvekilinin de oylama sırasında Meclis’te hazır bulunmadığına, dolayısıyla ‘Ret’ oyu kullanmadığına işaret ediliyordu. Oylamaya katılan 32 CHP’linin tamamının ‘Ret’ oyu kullandığı da kaydediliyordu.

CHP açıklamasının tam metni şöyle:

Açıklamada, Diken’in haberinde ‘maddi hatalar’ bulunduğu öne sürülmekle birlikte bunların ne olduğu belirtilmedi. Haberdeki rakamlar Meclis’in resmi internet sitesinden alınmıştı.